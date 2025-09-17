“Es un sitio cátedra para comer pescaíto frito en Cádiz” para los gaditanos y así lo avalan sus largas colas

Cádiz tiene un sabor y un aroma inconfundible, más aún si vas caminando por la calle Compañía hasta llegar a la plaza de Las Flores. El olor a pescaíto frito te atrapará a mediodía en este céntrico lugar de Cádiz, donde cada día sirven un surtido de pescaíto frito que está para chuparse los dedos.

“Es un sitio cátedra para comer pescaíto frito en Cádiz”, aseguran los gaditanos. Los visitantes, que no son ajenos a la fama de este lugar, no pueden evitar detener su paso frente al escaparte de la Freiduría Las Flores I y comprar un cartucho de pescaíto frito que les sacie el hambre.

Sus largas colas, tanto en el despacho como para coger mesa en el restaurante, avalan la fama de este icónico establecimiento. Cuentan con el freidor, que va por número de llegada y podrás comprar cuánto necesites de cazón en adobo, chocos fritos, chipirones o puntillitas, entre otras opciones. También, por orden de llegada podrás comer a la carta en su salón interior o terraza.

Las Flores II en el paseo marítimo

En el corazón del casco histórico de Cádiz podrás saborear las diferentes opciones de pescaíto frito, pero también cuentan con otro establecimiento, Las Flores II, en el paseo marítimo de la ciudad. Aquí el escaparate donde se deposita el pescado recién frito está visible desde la calle, atrayendo a todo aquel que pasa por esta zona turística de la ciudad.