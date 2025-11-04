Votar por tu pueblo mágico favorito de Andalucía tiene premio: estos son los cinco candidatos de Cádiz
Villaluenga, Bornos, Zahara de los Atunes, Chipiona y Alcalá de los Gazules participan en los Premios Regionales Pueblos Mágicos de España 2026
Vuelven los Premios Regionales Pueblos Mágicos de España 2026. La red de Pueblos Mágicos de España ha lanzado un sorteo, que finalizará el próximo lunes, 10 de noviembre, en el que se podrá conocer el pueblo mágico favorito de esta nueva edición. Votar por ellos tiene premio, pues los participantes optarán a un sorteo de diez libros de las ’18 Rutas Mágicas por España’.
Tras las votaciones, el ganador de este sorteo, así como los Pueblos Mágicos galardonados, se comunicarán el próximo 17 de noviembre. Los participantes de Cádiz son Villaluenga del Rosario, Bornos, Zahara de los Atunes, Chipiona y Alcalá de los Gazules, así que date prisa y vota por tu candidato favorito en este enlace.
Según indica la red Pueblos Mágicos de España “la filosofía de estos premios es reconocer el esfuerzo que realizan los municipios de la Red y que los pueblos premiados sirvan de ejemplo por su gestión, estrategias y logros conseguidos al resto de la Red de Pueblos Mágicos”.
Candidatos a Pueblo Mágico de Andalucía
- Abrucena (Almería)
- Alcalá de los Gazules (Cádiz)
- Alfarnate (Málaga)
- Almedinilla (Córdoba)
- Alpujarra de la Sierra (Granada)
- Atajate (Málaga)
- Bornos (Cádiz)
- Cabra (Córdoba)
- Canillas de Aceituno (Málaga)
- Cañete de las Torres (Córdoba)
- Casarabonela (Málaga)
- Castell de Ferro (Granada)
- Castellar (Jaén)
- Cazorla (Jaén)
- Chiclana de Segura (Jaén)
- Chipiona (Cádiz)
- Comares (Jaén)
- Cómpeta (Málaga)
- Cortegana (Huelva)
- Cumbres Mayores (Huelva)
- El Coronil (Sevilla)
- El Borge (Málaga)
- Enix (Almería)
- Fuente de Piedra (Málaga)
- Gor (Granada)
- Gualchos (Granada)
- Higuera de la Sierra (Huelva)
- Iznájar (Córdoba)
- Iznatoraf (Jaén)
- La Calahorra (Granada)
- Laujar de Andarax (Almería)
- Minas de Riotinto (Huelva)
- Moclinejo (Málaga)
- Montefrío (Granada)
- Orce (Granada)
- Orcera (Jaén)
- Palos de la Frontera (Huelva)
- Puerto Moral (Huelva)
- Pinos Genil (Granada)
- Polícar (Granada)
- Pórtugos (Granada)
- Puebla de Don Fadrique (Granada)
- Salar (Granada)
- Sorvilán (Granada)
- Tolox (Málaga)
- Torvizcón (Granada)
- Utrera (Sevilla)
- Vélez de Benaudalla (Granada)
- Vícar (Almería)
- Villaluenga del Rosario (Cádiz)
- Víznar (Granada)
- Zahara de los Atunes (Cádiz)
