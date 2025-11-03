El pueblo de Cádiz que acaba de ser elegido municipio turístico de Andalucía tiene una variada programación cultural este mes de noviembre
Vejer te espera con actividades relacionadas con el arte, la música, el cine, el teatro y el patrimonio local
Fue el primer pueblo de Cádiz en ser uno de los más bonitos de España y ahora está de enhorabuena porque acaba de ser declarado nuevo municipio turístico de Andalucía. El Consejo Andaluz de Turismo (CAT), órgano consultivo de la Junta de Andalucía en materia turística, ha reconocido a Vejer de la Frontera con esta distinción por su “especial” afluencia de visitantes y un compromiso con la “calidad de su oferta y servicios”.
Con este reconocimiento, Vejer se suma a Chiclana, Chipiona, Conil, Grazalema, Rota, Barbate, Setenil de las Bodegas, Olvera y Tarifa, que también cuenta con esta distinción turística. Así que, si quieres comprobar por ti mismo las razones por las que este pueblo gaditano ha sido elegido municipio turístico de Andalucía, ¿a qué esperas para visitarlo?
Si te animas a descubrir sus encantos y fiestas, nada mejor que hacerlo durante este mes de noviembre. Y es que, el Ayuntamiento de Vejer, a través de la delegación de Cultura, ha presentado una amplia programación cultural que incluye actividades relacionadas con el arte, la música, el cine, el teatro y el patrimonio local. Una agenda cultural pensada para disfrutar en familiar, con amigos o de manera individual.
Noviembre en Vejer
- Exposición ‘Dos Ojos y un Mundo’. Tono Correa Corredoira. Museo de Historia y Arqueología (sala 1 y 2). Durante todo el mes de noviembre.
- Jueves 6 de noviembre a las 12:00 horas. Narración oral: ‘Había una vez un Ibis’ (con música en directo). Sandra Cerezo, Asociación Cultural Entreaguas. Teatro Municipal San Francisco.
- Sábado 8 de noviembre a las 11:00 horas. Taller de Grabado y estampación en relieve. Indra Ruiz. Moaré taller de arte. Museo de Historia y Arqueología.
- Sábado 8 de noviembre a las 11:30 horas. Presentación del libro ‘Diario de tu alma’ de Daniel Rubio. Teatro Municipal San Francisco.
- Del 10 al 16 de noviembre. Semana Cultural Hazas de la Suerte.
- Jueves 13 de noviembre a las 12:00 horas. Presentación del libro ‘Mi vida en la naturaleza’ de Federico Fernández. Sala de conferencias. Museo de Historia y Arqueología.
- Viernes 14 de noviembre a las 12:00 horas. El Flamenco en la educación. Coloquio ahondando. Para primeras escuchas. A cargo de Ana Arenas. Teatro Municipal San Francisco.
- Domingo 16 de noviembre. Día Internacional del Flamenco. Peña Cultural Flamenca.
- Viernes 21 de noviembre a las 20:00 horas. Teatro ‘Frida, tengo alas para volar’. Estíbaliz Núñez. Teatro Municipal San Francisco. Entrada gratuita hasta completar aforo.
- Sábado 22 de noviembre a las 20:00 horas. Documental ‘La ideología de los lápices’. Una pincelada de la vida de Andrés Vázquez de Sola. Teatro Municipal San Francisco (entrada gratuita).
- Viernes 28 de noviembre a las 20:00 horas. Teatro ‘El Rámper’ de Jesús Bienvenido. Actividad a beneficio de AVADIS Vejer. Teatro Municipal San Francisco.
- Sábado 29 de noviembre a las 18:30 horas. Teatro ‘Continental Circus’. Actividad familiar a beneficio de AFA Vejer. Entrada en taquilla 9 euros. Teatro Municipal San Francisco.
