El pueblo de Cádiz que acaba de ser elegido municipio turístico de Andalucía tiene una variada programación cultural este mes de noviembre

Fue el primer pueblo de Cádiz en ser uno de los más bonitos de España y ahora está de enhorabuena porque acaba de ser declarado nuevo municipio turístico de Andalucía. El Consejo Andaluz de Turismo (CAT), órgano consultivo de la Junta de Andalucía en materia turística, ha reconocido a Vejer de la Frontera con esta distinción por su “especial” afluencia de visitantes y un compromiso con la “calidad de su oferta y servicios”.

Con este reconocimiento, Vejer se suma a Chiclana, Chipiona, Conil, Grazalema, Rota, Barbate, Setenil de las Bodegas, Olvera y Tarifa, que también cuenta con esta distinción turística. Así que, si quieres comprobar por ti mismo las razones por las que este pueblo gaditano ha sido elegido municipio turístico de Andalucía, ¿a qué esperas para visitarlo?

Si te animas a descubrir sus encantos y fiestas, nada mejor que hacerlo durante este mes de noviembre. Y es que, el Ayuntamiento de Vejer, a través de la delegación de Cultura, ha presentado una amplia programación cultural que incluye actividades relacionadas con el arte, la música, el cine, el teatro y el patrimonio local. Una agenda cultural pensada para disfrutar en familiar, con amigos o de manera individual.

Noviembre en Vejer