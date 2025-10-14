La ruta en bici ambiciosamente bella de la sierra de Cádiz para ponerte en forma después del puente de octubre
La Vía Verde de la Sierra cuenta con unos paisajes increíbles y un recorrido que atraviesa 30 túneles, cuatro viaductos y cinco antiguas estaciones
Tras haber disfrutado de un puente de octubre muy gastronómico en la provincia de Cádiz, toca volver a ponerse en forma. Para ello, no se nos ocurre una mejor manera de reconectar con el ejercicio deportivo que haciendo una de las rutas más ambiciosas de la sierra de Cádiz en un entorno natural incomparable.
No importa si haces el recorrido caminando o en bicicleta, aunque si la haces pedaleando sentirás emociones únicas. Así que si quieres hacer algo diferente este fin de semana, apunta este plan para hacer una ruta inolvidable. Para ello, tendrás que dirigirte hasta la sierra de Cádiz, más concretamente a la conocida como Vía Verde de la Sierra.
Une las localidades de Puerto Serrano y Olvera, siendo transitables unos 36,5 km en un itinerario de gran variedad paisajística en el que se aprecia la transición entre un paisaje eminentemente agrícola a otro serrano. Este recorrido, que puedes comenzarlo en cualquier de estas localidades, ofrece una experiencia única para recorrer en bicicleta el antiguo trazado ferroviario Jerez-Almargen que nunca llegó a completarse.
Un recorrido incomparable
En el paisaje que conforma la Vía Verde de la Sierra el agua constituye el denominador común, siguiendo el curso de los ríos Guadalete y Guadalporcún, donde encontrarás una vegetación de ribera muy diversa (fresnos, álamos blancos y negros, tarajes, adelfas…)
Sobre este bello paisaje que irás encontrándote a lo largo del recorrido, irás descubriendo un total de 30 túneles, cuatro viaductos y cinco antiguas estaciones con motivo de este trazado ferroviario que nunca llegó a completarse.
La duración total del trayecto se estima en 10 horas, así que es recomendable hacer un tramo desde Olvera y alternarlo otro día desde Puerto Serrano, de manera que puedas conocer el itinerario completo desde perspectivas diferentes.
Además del recorrido en bicicleta, podrás conocer todo lo relacionado con este enclave en el Centro de Interpretación ‘Vía Verde de la Sierra’ ubicado junto a la Estación de Olvera
