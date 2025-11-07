El pueblo de Cádiz que tiene una ruta del amor para viajar en noviembre: cinco puntos románticos que no te puedes perder

Enamorarse de Setenil de las Bodegas es muy fácil. Hay quien se enamora con una solo fotografía y otros lo hacen nada más pisar este pueblo de Cádiz. Es uno de los más peculiares de la provincia gaditana, por no decir el más peculiar de todos. Su enorme roca deja a su paso calles y casas cuevas que te enamorarán.

Y sobre enamorarse hablaremos hoy. Setenil de las Bodegas es uno de los pueblos de Cádiz que cuenta con la certificación de Pueblo Más Bonito de España, pero también con ser uno de los más románticos. Los enamorados no pueden evitar pasear por sus encantadoras calles y fotografiarse en los puntos más románticos del pueblo para así inmortalizar su amor.

Así que, tengas o no pareja, si eres un romántico empedernido. ¿A qué esperas para visitarlo? @latecadiz, a través de su Instagram, ha dado a conocer de manera visual los cinco puntos románticos que no puedes perderte, para que lo añadas a tu ruta por Setenil. En este recorrido se muestran los mensajes más románticos que le dan sentido a esta Ruta del Amor.

Tal y como se puede apreciar en el vídeo de Instagram. La ruta comienza en las escaleras del Carmen, donde reza la inscripción ‘Hagamos juntos el camino’. El recorrido continúa por calle Jabonería y un ‘Susúrrame al oído’; ‘Andábamos para encontrarnos’ en la calle Herrería; y ‘lo mejor de Setenil está aquí y eres tú’, de la calle Villa. ¿A qué esperas para visitarlo?