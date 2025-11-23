Este pueblo de la Sierra de Cádiz vivirá un diciembre inolvidable: mercadillo navideño, pasacalles y excursión a la capital repostera de la provincia

El otoño no ha hecho más que comenzar y los pueblos de la Sierra de Cádiz ya están inmersos en sus tradiciones y festejos. Ahora de cara a la Navidad, diciembre se convierte en un mes muy especial para disfrutar de planes muy diferentes y, sobre todo, navideños.

Así que el Área de Cultura de El Ayuntamiento de El Bosque, ha dado a conocer el resto de la programación de su otoño cultural. Tras haber disfrutado de los numerosos planes durante el mes de noviembre, el último de ellos despide a lo grande su programación cultural. Este sábado, 29 de noviembre, habrá una excursión a la zambomba de Jerez, con salida a las 11:00 horas. El precio de esta actividad es de 12 euros y las inscripciones se realizan en el Ayuntamiento, aunque las plazas son limitadas.

Programación de Diciembre