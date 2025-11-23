Este pueblo de la Sierra de Cádiz vivirá un diciembre inolvidable: mercadillo navideño, pasacalles y excursión a la capital repostera de la provincia
En este próximo mes, El Bosque, contará con una amplia programación de actividades culturales para disfrutar de planes diferentes
El otoño no ha hecho más que comenzar y los pueblos de la Sierra de Cádiz ya están inmersos en sus tradiciones y festejos. Ahora de cara a la Navidad, diciembre se convierte en un mes muy especial para disfrutar de planes muy diferentes y, sobre todo, navideños.
Así que el Área de Cultura de El Ayuntamiento de El Bosque, ha dado a conocer el resto de la programación de su otoño cultural. Tras haber disfrutado de los numerosos planes durante el mes de noviembre, el último de ellos despide a lo grande su programación cultural. Este sábado, 29 de noviembre, habrá una excursión a la zambomba de Jerez, con salida a las 11:00 horas. El precio de esta actividad es de 12 euros y las inscripciones se realizan en el Ayuntamiento, aunque las plazas son limitadas.
Programación de Diciembre
- Del 6 al 8 de diciembre: “Mercadillo Navideño”. Lugar: Plaza de la Constitución. Horario: de 12:00 h a 19:00 h.
- Domingo 7 de diciembre: Procesión en Honor a la Virgen de Guadalupe a las 18:00 horas. A continuación, actividades organizadas por la Parroquia.
- Lunes 8 de diciembre: Concierto especial “Un paseo por Disney” con Mireia de Operación Triunfo. Lugar: Salón de Actos. Hora: 18:00 h. Entrada: 2 €.
- Viernes 12 de diciembre: Concierto de Navidad, “Así canta Jerez en Navidad”. Lugar: Plaza de Toros. Hora: 21:00 h.
- Sábado 13 de diciembre: Excursión cultural y gastronómica a Medina Sidonia. Salida: 10:00 h. Precio: 12 euros. Inscripciones en el Ayuntamiento. Plazas limitadas. Farru presenta: Farrucos & Fernandez, “Navidad en Familia”. Lugar: Plaza de Toros. Hora: 21:00 h.
- Viernes 19 de diciembre: Pasacalle de Papá Noel. Salida: C/ Sevilla a partir de las 17:30 h. A continuación, visita a Papá Noel en su casa.
- Sábado 20 de diciembre: Concierto de Navidad de la Banda de Música Juan Aguilar. Lugar: Salón de Actos a las 12:00 horas.
