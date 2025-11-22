Así son las tapas de ‘toma pan y moja’ que podrás saborear en el corazón rural de este pueblo de Cádiz: guisos y carnes por 4 euros

Con la bajada de las temperaturas no hay nada mejor que un buen guiso para entrar en calor. El noble arte del cuchareo solo acaba de comenzar este otoño, pero si eres un amante de la cocina de siempre y la que implique eso de “toma pan y moja”, tienes que descubrir la ruta ‘Arcos, Tierra de Sabores. Cuchara, pan y mosto’ que se desarrollará hasta este martes, 25 de noviembre.

Podrás saborear la tradición de la zona y de las pedanías arcenses, que sacarán a relucir sus mejores platos en estos días. Lugares como El Santiscal, La Perdiz, La Vega de los Molinos, Las Abiertas y la Junta de los Ríos, son las barriadas cuyos restaurantes ofrecerán estos suculentos platos por 4 euros. ¿A qué esperas para visitarlos?