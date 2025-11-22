Comida de berza del bar El Huertas
Así son las tapas de ‘toma pan y moja’ que podrás saborear en el corazón rural de este pueblo de Cádiz: guisos y carnes por 4 euros

Durante el fin de semana, y hasta este próximo martes, podrás disfrutar de la ruta gastronómica ‘Arcos, Tierra de Sabores. Cuchara, pan y mosto’

Así será el único festival gastronómico de apio en el mundo que se celebra en este pueblo de Cádiz: degustaciones y showcookings con los mejores chefs

Con la bajada de las temperaturas no hay nada mejor que un buen guiso para entrar en calor. El noble arte del cuchareo solo acaba de comenzar este otoño, pero si eres un amante de la cocina de siempre y la que implique eso de “toma pan y moja”, tienes que descubrir la ruta ‘Arcos, Tierra de Sabores. Cuchara, pan y mosto’ que se desarrollará hasta este martes, 25 de noviembre.

Podrás saborear la tradición de la zona y de las pedanías arcenses, que sacarán a relucir sus mejores platos en estos días. Lugares como El Santiscal, La Perdiz, La Vega de los Molinos, Las Abiertas y la Junta de los Ríos, son las barriadas cuyos restaurantes ofrecerán estos suculentos platos por 4 euros. ¿A qué esperas para visitarlos?

Hotel Restaurante Mesón de la Molinera - Garbanzos estofados con carrillada y pimientos de Navarra
1/9 Hotel Restaurante Mesón de la Molinera - Garbanzos estofados con carrillada y pimientos de Navarra / Ayuntamiento de Arcos
Bar El Huertas - Comida de berza
2/9 Bar El Huertas - Comida de berza / Ayuntamiento de Arcos
Bar Casa Cristina - Berza de garbanzos y tagarninas
3/9 Bar Casa Cristina - Berza de garbanzos y tagarninas / Ayuntamiento de Arcos
Venta Mesa Jardín - Nido de pan de harina de maíz, riñones al oloroso, patatas paja y huevo de codorniz
4/9 Venta Mesa Jardín - Nido de pan de harina de maíz, riñones al oloroso, patatas paja y huevo de codorniz / Ayuntamiento de Arcos
Hacienda El Santiscal - Potaje meloso de garbanzos con sepia y esencia de jamón
5/9 Hacienda El Santiscal - Potaje meloso de garbanzos con sepia y esencia de jamón / Ayuntamiento de Arcos
Venta La Perdiz - Abajao de mi abuela
6/9 Venta La Perdiz - Abajao de mi abuela / Ayuntamiento de Arcos
Venta Isabel - Guiso de carrillada con patatas
7/9 Venta Isabel - Guiso de carrillada con patatas / Ayuntamiento de Arcos
Venta Junta de los Ríos - Garbanzos con bacalao
8/9 Venta Junta de los Ríos - Garbanzos con bacalao / Ayuntamiento de Arcos
Venta Martín - Cola de Toro
9/9 Venta Martín - Cola de Toro / Ayuntamiento de Arcos

