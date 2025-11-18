Lo rural sabe mejor: cuchara, pan y mosto en los restaurantes participantes de esta ruta gastronómica de Arcos

Los amantes del cuchareo podrán disfrutar de una nueva ruta gastronómica en el corazón rural de uno de los pueblos blancos de Cádiz. Las barriadas rurales de Arcos de la Frontera celebrarán la tercera edición de la ruta ‘Arcos, Tierra de Sabores. Cuchara, pan y mosto’, desde este jueves 20 de noviembre hasta el 25 de este mismo mes.

Cinco días en los que podrás saborear la tradición de la zona y descubrir la cocina de los establecimientos hoteleros participantes de las pedanías arcenses. En esta edición, la ruta contará con la participación de numerosos locales repartidos por distintas barriadas del término municipal.

En El Santiscal, los asistentes podrán disfrutar de sus propuestas en el hotel restaurante Mesón de la Molinera, en el Bar El Huertas y en la Hacienda El Santiscal; mientras que en La Perdiz lo hará la conocida Venta La Perdiz, uno de los referentes gastronómicos de la zona. Por su parte, en La Vega de los Molinos será la Venta Isabel quien aporte su particular visión culinaria a la iniciativa.

La ruta también tendrá presencia destacada en Las Abiertas a través de dos establecimientos emblemáticos: la Venta Mesa Jardín y la Venta Martín, ambos con una larga tradición en la cocina popular. Finalmente, la barriada de la Junta de los Ríos contará con la participación de Casa Cristina y de la Venta Junta de los Ríos, que ofrecerán a vecinos y visitantes recetas de arraigo local acompañadas de productos de temporada.

Todos los establecimientos servirán una tapa para esta ruta, acompañada de pan y mosto, al precio único de cuatro euros. De esta manera, con propuestas de cuchara se rescatarán recetas de antaño y que ponen en valor el mosto, algo muy típico por estas fechas otoñales.

Además, los clientes que recorran los distintos puntos de la ruta podrán participar en un sorteo de regalos, lo que añade un aliciente más para recorrer las barriadas y apoyar a la hostelería local. Con esta iniciativa, Arcos de la Frontera refuerza su apuesta por la gastronomía como motor de promoción turística y dinamización económica.