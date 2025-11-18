Los chicharrones, el apio y el jamón serán protagonistas del fin de semana: tres planes que no se pudieron hacer por la lluvia en Cádiz y no te puedes perder

Las inclemencias meteorológicas del pasado fin de semana impidieron la celebración de la mayoría de los eventos en la provincia de Cádiz. Así que este fin de semana, toca disfrutar de todo lo que no pudiste hacer el anterior. Además, los amantes del buen comer están de enhorabuena, porque estos planes son gastronómicos y están repartidos por la provincia gaditana.

Medina Sidonia, Arcos de la Frontera y San Fernando, acogerán distintos eventos gastronómicos durante este fin de semana. La primera Chicharroná de Medina Sidonia, el Festival del Apio y la Feria Solidaria de Cortadores de Jamón, supondrán el epicentro de la gastronomía para este fin de semana.

Chicharroná Asidonense

La nueva fecha de la primera Chicharroná de Medina Sidonia será este domingo, 23 de noviembre, a partir de las 20:00 horas, en la plaza de España. Se repartirán más de 60 kilos de chicharrones, habrá degustaciones gratuitas, actividades y actuaciones musicales a lo largo del día. La jornada incluirá showcookings en directo protagonizados por los carniceros locales Carlos Medinilla, de Carnicería Medinilla, y Antonio Arévalo, de MC Cash Pérez. Durante la actividad se ofrecerá una degustación gratuita de más de 60 kilos de chicharrones, además de pan con manteca para el público asistente.

Festival del Apio

Del 21 al 23 de noviembre, Arcos de la Frontera celebrará la segunda edición de la Fiesta del Apio, bajo la organización de la Asociación Cádiz Sabe. Se trata de una cita única en el mundo dedicada a este producto tan típico de este pueblo gaditano. Este año contará con la participación especial de Pepe El Caja y del reconocido chef León Griffioen, del restaurante gaditano Código de Barras. La fiesta se llama ‘Porque me importa un apio’ y contempla una Ruta gastronómica del apio por los bares de Arcos, que participarán en un concurso.

Feria Solidaria Cortadores de Jamón

El parque Almirante Laulhé acogerá la undécima edición de la Feria Solidaria Cortadores de Jamón este domingo, 23 de noviembre. Es uno de los actos benéficos más populares de las vísperas navideñas y será a beneficio de Ningún Niño sin Juguete, que cada año lleva a cabo la Asociación de Reyes Magos en la localidad.

Participarán entre 60 y 70 cortadores profesionales procedentes de diferentes puntos de la geografía nacional, que participan desinteresadamente en la causa. El plato de jamón tendrá un precio de 6 euros.

Además, San Fernando retomará las actividades previstas por la Semana del Flamenco, que no pudieron realizarse por la lluvia. Así que, a las 11:00 horas habrá pasacalles flamencos de las distintas academias de baile de la ciudad en dirección al parque Almirante Laulhé. Una vez allí, a las 12:00 horas, habrá un Flash Mob infantil con coreografías de las academias de baile flamenco de la ciudad. A las 13:00 horas habrá un Flash Mob senior con coreografías de las academias de baile flamenco de la ciudad. Desde las 14:00 hasta las 18:00 horas se podrá disfrutar de las actuaciones de las diferentes academias de baile flamenco en el Auditorio.