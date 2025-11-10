Así será la primera 'Chicharroná' de este pueblo de Cádiz: más de 60 kilos de chicharrones y pan con manteca

La bandeja de productos y sabores en la provincia de Cádiz es bastante amplia, pero si hay uno que vuelve loco a cualquier es un buen chicharrón. Típico de Chiclana, pero extendido por toda la provincia, la primera Chicharroná aterriza en su vecina Medina Sidonia para saborear una cita gastronómica diferente en este pueblo de Cádiz.

La plaza de España se transformará en el gran punto de encuentro gastronómico de Medina Sidonia con la celebración de la primera edición de la Chicharroná Asidonense, un evento dedicado a uno de los productos más representativos de la tradición local: el chicharrón. Esta cita tendrá lugar el próximo domingo, 16 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, y contará con actividades, degustaciones y actuaciones musicales a lo largo del día.

La jornada incluirá showcookings en directo protagonizados por los carniceros locales Carlos Medinilla, de Carnicería Medinilla, y Antonio Arévalo, de MC Cash Pérez. Durante la actividad se ofrecerá una degustación gratuita de más de 60 kilos de chicharrones, además de pan con manteca para el público asistente.

El ambiente festivo se completará con la actuación del cantaor asidonense Juanito Berrocal, que pondrá música a la jornada en el marco de la celebración del Día Mundial del Flamenco.

Además de la degustación gratuita, durante la Chicharroná Asidonense, los visitantes podrán adquirir productos elaborados por las carnicerías locales participantes: Carnicería Cabaña, Carnicería Luisa, Carnicería Medinilla, Carnicería y Charcutería Juan y Juanito, Carnicería Antonio Delgado y Carnicería MC Cash Pérez.

Horarios de la I Chicharroná Asidonense