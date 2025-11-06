Así será la Fiesta de la Butifarra en Chiclana: más de 500 kilos para degustar gratis y música en directo en el centro

Chiclana vuelve a celebrar una de sus fiestas gastronómicas más aclamadas, la Fiesta de la Butifarra, que pondrá en valor uno de los productos más típicos de la localidad. Este sábado, 8 de noviembre, no hagas planes y pon rumbo al centro de Chiclana, concretamente a la plaza de Las Bodegas, donde podrás degustar gratis un producto muy de aquí.

La cita gastronómica será a partir de las 13:00 horas, junto al Mercado de Abastos, donde se repartirán de manera gratuita 500 kilos de butifarra. Habrá buen ambiente, comida y, cómo no, música en directo para amenizar la jornada gastronómica. Con esta iniciativa el objetivo es promocionar uno de los productos típicos de Chiclana que tiene su mayor exponente en los distintos puestos de carne del Mercado de Abastos, así como en las carnicerías de la ciudad.

Además, las butifarras que se repartirán en este evento gastronómico provienen de las carnicerías ganadoras del concurso donde se han elegido a las mejores. De esta manera, los cuatro premios a las mejores butifarras se los han llevado Carnicería José Luis Marcos-El Pino, Bar Carnicería El Colinero, Carnicería La Paloma y Cárnicas Butrón. Así que el público asistente podrá probar las mejores butifarras de la localidad de manera gratuita, mientras disfruta de actuaciones musicales en directo.