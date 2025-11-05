Estos son los planes otoñales que no te puedes perder en El Cuartel del Mar en noviembre: talleres de yoga, exposiciones y la magia de la Navidad

Desde que Mariah Carey diera el pistoletazo de salida a la Navidad, el espíritu navideño parece haberse apoderado del otoño. Noviembre es un mes ideal para calentar motores de todo lo que está por llegar en Navidad, así que no se nos ocurre un lugar mejor para disfrutar de planes otoñales que en El Cuartel del Mar.

Si eres un amante de estas fechas y quieres disfrutar de planes diferentes, deberás saber que El Cuartel del Mar ha lanzado la programación cultural de noviembre. Como cada mes, este espacio gastronómico-cultural de primer nivel en Chiclana, vuelve a sorprender con un amplio abanico de actividades, que incluyen exposiciones, conciertos, talleres de yoga, Noches en Vela(s) y mucho más.

Programación cultural noviembre

Viernes 7 de noviembre desde las 20:00 horas. Exposición colectiva Pintores en Chiclana. La muestra estará disponible hasta el 10 de diciembre. Entrada gratuita, aforo limitado.

Jueves 20 de noviembre de 18:00 a 19:30 horas. Taller Yinyoga. Venta anticipada 10 euros – plazas limitadas. Info y reservas en el teléfono +34625229446.

Domingo 23 de noviembre de 09:15 a 11:30 horas. Taller Yogayunos. Entrada 25 euros – plazas limitadas. Info y reservas en elcuarteldelmar.eventos@azoteagrupo.com

Jueves 27 de noviembre de 18:00 a 20:00 horas. Taller Coronas Navideñas. Precio de la actividad 30 euros – plazas limitadas. Info y reservas en el teléfono +34662410193

Sábado 29 de noviembre a las 17:30 horas. Concierto Track Dogs. Entrada gratuita – aforo limitado.

Noches en Vela(s) Navidad

Además de disfrutar de toda la programación de noviembre, el próximo 19 de diciembre se celebrará la edición navideña de Noches en Vela(s) a las 21:00 horas. Como antesala a la Navidad podrás celebrar la magia con música, gastronomía, velas y un ambiente acogedor en este privilegiado espacio frente al mar.