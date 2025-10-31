Misterio, música y gastronomía a la luz de las velas por Halloween en esta antigua casa cuartel de Chiclana a orillas del Atlántico

Clásicos musicales del misterio, gastronomía, velas y un entorno de ensueño. Esto es lo que promete las Noches en Vela(s) de Azotea Grupo en El Cuartel del Mar con su edición especial de Halloween que se celebra este viernes, 31 de octubre, en esta antigua casa cuartel. Será una velada envuelta en misterio y teatralidad, inspirada en grandes historias de ópera y fantasía con un menú diseñado por Manuel Berganza.

Tras su éxito en ediciones anteriores en El Cuartel del Mar y Azotea Cibeles (Madrid), las Noches en Vela(s) no solo se podrán disfrutar en Halloween, también en Navidad (19 de diciembre) y San Valentín (14 de febrero). De manera que, el patio de El Cuartel del Mar, en Chiclana de la Frontera, se inundará de velas este Halloween, donde los asistentes podrán disfrutar de la música en vivo con los grandes clásicos del misterio y la gastronomía de Manuel Berganza, chef ejecutivo de Azotea Grupo.

Todo ello se fusionará en un entorno mágico e iluminado por la luz de cientos de velas a orillas del Atlántico, creando una experiencia inolvidable. La Noche de Vela(s) comenzará a partir de las 21:00 horas, momento en el que esta casa cuartel rehabilitada se convertirá en el escenario perfecto para vivir este plan tan especial para la noche más terrorífica del año. Este evento, diseñado por Azotea Grupo, incluye un concierto en directo en un ambiente íntimo y mágico, pensado para dejarse llevar por la emoción de la música en un espacio singular como este.

Un menú exclusivo a la luz de las velas

Para esta ocasión, el chef ejecutivo de Azotea Grupo, Manuel Berganza, ha diseñado un menú exclusivo pensado para acompañar la experiencia musical haciendo gala de su creatividad. La propuesta comienza con el cóctel de bienvenida The Other Hugo –elaborado con cerveza Heineken licor de flor de saúco y espuma ligera de menta & limón de Siracusa–, seguido de una selección de entrantes para compartir que incluyen Chicharrón de Chiclana al corte, con pimentón y limón, Ensaladilla rusa y picos de “la cremita” y Tartar de descargamento con aliño de garum de anchoa. Como plato principal, se servirá Merluza en caldo corto y coliflor tostada en salsa de mantequilla negra, y para cerrar la experiencia, los comensales disfrutarán de una Tarta de queso como postre.

Con Noches en Vela(s) Azotea Grupo continúa posicionándose como referente en las mejores experiencias en la provincia de Cádiz, ofreciendo un plan diferente en un enclave privilegiado como es El Cuartel del Mar en la noche más misteriosa del año. El precio completo de la experiencia Noches en Vela(s) es de 50 euros e incluye tanto el concierto como el menú especial. Las reservas pueden realizarse a través de la web de El Cuartel del Mar.