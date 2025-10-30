Así será el mercadillo ‘Noche de Brujas’ para que vivas una noche repleta de magia este Halloween en San Fernando

Uno de los grandes atractivos para visitar estos días San Fernando es Halloween. Durante estos días la ciudad se engalana de una decoración sorprendente y terrorífica, así como su amplia programación en lugares emblemáticos de San Fernando, pensada para que los isleños y visitantes puedan disfrutar de una noche de miedo.

Son muchas las novedades con las que cuenta la programación de Halloween de San Fernando 2025. Desde encontrarte cara a cara con Drácula, Frankenstein o Medusa, hasta disfrutar del cine del terror en el antiguo Cine Alameda. Así como otras actividades pensadas para los más pequeños como Halloween Kids: Bienvenidos al Hotel Terrorífico o el musical familiar en el atrio del Ayuntamiento.

De entre estas actividades y muchas otras más, destaca una muy especial. Desde este jueves, 30 de octubre, el Parque Almirante Laulhé se transformará en el mercadillo ‘Noche de Brujas’, un espacio lleno de sorpresas para toda la familia donde no faltará gastronomía embrujada, pasacalles, talleres, exhibición de telas encantadas y espectáculo de fuego, entre otras actividades.

El horario de este mercadillo será de 18:00 horas hasta el cierre (de 21:00 a 22:00 horas, aproximadamente) en la jornada de este jueves. Mientras que el viernes será de 18:00 a 02:00 horas; sábado de 12:00 a 02:00 horas y domingo de 12:00 horas hasta el cierre.

Programación mercadillo ‘Noche de Brujas’

JUEVES 30 DE OCTUBRE

18.00 Apertura del mercado. Ven y disfruta del zoco.

18.00 Apertura atracciones.

VIERNES 31 DE OCTUBRE

12.00 Apertura del mercado. Ven y disfruta del zoco.

18.00 Inauguración oficial con desfile.

18.30 Taller infantil de creación de Varitas Mágicas.

19.00 Espectáculo de títeres con Toni de Mondi.

19.30 Taller infantil de elaboración de Marionetas.

19.00 Pasacalles musical de Rituals.

19.30 El poder del brujo. Magia de cerca con Pablo Guillén.

20.00 Taller infantil de elaboración de Pócimas.

20.30 Pasacalles musical de Rituals.

21.00 Los del bosque de La Galerna.

21.30 Pasacalles musical de Rituals.

22.00 Espectáculo de títeres con Toni de Mondi.

22.30 Espectáculo de danza del vientre con Julia Alyanna.

22.30 La bestia. Por Rituals y La Galerna.

SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE

12.00 Apertura del mercado y atracciones. Ven y disfruta del zoco.

13.00 El poder del brujo. Magia de cerca con Pablo Guillén.

13.30 Pasacalles musical de Rituals.

17.00 Taller infantil de Máscaras espeluznantes.

18.00 Pasacalles musical de Rituals.

19.00 Actuación del Bufón de La Galerna.

19.30 Taller infantil de Escritura en pergaminos con tinta mágica.

20.00 El poder del brujo. Magia de cerca con Pablo Guillén.

20.30 Espectáculo de Danza del vientre de Julia Alyanna.

21.30 Baile en Zancos de Rituals y La Galerna.

22.00 Espectáculo de Fuego de Manu F.

DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE