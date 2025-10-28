Cádiz terrorífico: los mejores planes para disfrutar de Halloween en la provincia gaditana y despedir un octubre de miedo

Se acerca la noche más terrorífica del año y queremos que pases mucho miedo; pero también mucha diversión. El 31 de octubre, la noche de Halloween, se vive con pasión en municipios como San Fernando y Chiclana de la Frontera, donde los lugares más emblemáticos se decoran con la temática de esta fiesta y hay espectáculos y pasacalles terroríficos.

La de este año promete emociones fuertes y llega con grandes novedades para despedir octubre con un toque de miedo. Ambas localidades cuentan con una gran fama por su amplia programación de actividades para todos los públicos por Halloween. Toma nota de todo lo que está por suceder en Chiclana y San Fernando en su noche más terrorífica del año.

Halloween Chiclana

JUEVES 30 DE OCTUBRE

18:30 horas. Plaza Jesús Nazareno. Rincón del truco o trato: jardín de las brujas y talleres infantiles.

19:00, 20:30 y 22:00 horas. Edificio Brake. Experiencias paranormales.

VIERNES 31 DE OCTUBRE

Puerta del Ayuntamiento. Photocall Halloween.

18:00 a 19:00 horas. Mercado de Abastos. Visita al mercado para ver la decoración de Halloween.

De 19:00 a 00:00 horas . Inferno, organizado por Salvi Virués en la sede de la AVV García Gutiérrez. Un pasaje relacionado con películas de terror de la historia del cine con 44 actores caracterizados por las estudiantes de Estética del IES Pablo Ruiz Picasso y 23 salas temáticas.

19:00, 20:30 y 22:00 horas. Edificio Brake. Experiencias paranormales.

Halloween San Fernando

VIERNES 31 DE OCTUBRE

De 19:00 a 01:00 horas en la Alameda Moreno de Guerra. Museo Viviente de los Monstruos. Encuéntrate cara a cara con Drácula, Frankenstein, Medusa, El Hombre Lobo y la Momia. Actuaciones en vivo con pases cada 30 minutos, desde las 19:00 hasta las 00:00 horas. No te pierdas el pasacalles de monstruos a las 19:00 horas y 00:30 horas.

Desde las 20:30 horas. Atrio del Ayuntamiento. Halloween, el musical familiar. Jack Skeleton y sus aliados del más allá se enfrentarán a las fuerzas oscuras en un espectáculo musical.

SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE

Pases a las 18:00 y 18:30 horas en Antiguo Cine Alameda. Visualización de las obras que participan en el VIII Certamen de Cortos de 90 segundos de terror . Entrada libre hasta completar aforo.

Visualización de las obras que participan en . Entrada libre hasta completar aforo. De 19:00 a 01:00 horas. Alameda Moreno de Guerra. Museo Viviente de los Monstruos. Última oportunidad para vivir la experiencia completa del museo con sus ánimas guía. Actuaciones cada 30 minutos. Pasacalles de monstruos a las 19:00 y 00:30 horas.

Plazas limitadas. Reserva desde las 19:30 horas (una por persona), pases cada 30 minutos hasta la 01:00 horas. De 19:00 a 00:00 horas. Parque Almirante Laulhé. Halloween kids: A las 21:00 horas Noche de las calabazas : animación, coreografías, concurso y premios a las mejores calabazas. Trae tu calabaza y participa. Se premiarán tres categorías: la más creativa, la más terrorífica y la mejor realizada, esta última con un premio de 200 euros. La entrega de premios será a las 22:30 horas en el escenario de Halloween Kids.

Mercadillo Noche de Brujas

Durante cuatro días el Parque Almirante Laulhé acogerá este mercadillo que contará con gastronomía embrujada, pasacalles, talleres, exhibición de telas encantadas y espectáculo de fuego. Horarios de actividades: jueves de 18:00 hasta las 22:00 horas; viernes de 18:00 a 02:00; sábado de 12:00 a 02:00 horas; y domingo de 12:00 hasta cierre. Programación aparte.