El terror se adueña de Chiclana con motivo de Halloween

El delegado municipal de Fiestas y Juventud, Fede Díaz, presentó hoy las actividades con motivo de la festividad de Halloween, que se desarrollarán los días 30 y 31 de octubre y que nacen con el objetivo del disfrute de pequeños y mayores. Entre ellas, destaca un photocall en la puerta del Ayuntamiento de Chiclana, que permanecerá durante los dos días.

El 30 de octubre arrancará a las 18.00 horas en la Plaza Jesús Nazareno con el ‘Rincón del truco o trato’, que contará con el Jardín de las Brujas y talleres infantiles. Asimismo, a las 18.30 horas dará comienzo en la Plaza de las Bodegas el ‘Rincón del otoño’, con talleres infantiles y el reparto de productos de temporada. Y a las 19.30 horas, en esta misma ubicación, habrá una actuación musical. Además, el Edificio Brake acogerá a las 19.00, 20.30 y 22.00 horas experiencias paranormales.

Por otro lado, el día 31, de 18.00 a 21.30 horas, se podrá visita el Mercado de Abastos para poder disfrutar de la decoración de Halloween. También a las 18.00 volverá en la Plaza Jesús Nazareno el ‘Rincón del truco o trato’, que contará con el Jardín de las Brujas y talleres infantiles; mientras que a las 19.30 horas dará comienzo el Desfile del Terror por las calles del centro de la ciudad, recorriendo la Alameda del Río, la calle La Plaza, García Gutiérrez, Constitución, Vega, La Fuentes y finalización en la Alameda. Además, a las 20.00 horas, el parque Santa Ana acogerá el Halloween Park; mientras que a las 19.00, a las 20.30 y a las 22.00 horas volverán las experiencias paranormales en el Edificio Brake.

“Vamos a celebrarlo por todo lo alto en Chiclana con numerosas actividades, ayudando también a la dinamización del centro y a la hostelería y el comercio”, comentó Fede Díaz, quien añadió que “todas estas iniciativas complementan otras organizadas por distintas entidades, entre ellas, la Asociación de Reyes Magos de Chiclana, que organiza el día 1 de noviembre la Fiesta de Tosantos en la plaza de Las Bodegas para recaudar fondos para la campaña ‘Ningún Niño Sin Juguetes’”.

Asimismo, la programación municipal se completará con el evento ‘Inferno’, organizado por Salvi Virués en la sede de la AVV García Gutiérrez el 31 de octubre, de 19.00 a 00.00 horas. “Este año tendremos como novedad un pasaje relacionado con películas de terror de la historia del cine. Todo ello con una caracterización espectacular realizada por las estudiantes de Estética del IES Pablo Ruiz Picasso”, explicó Salvi Virués, quien agregó que “se trata de un evento para niños y mayores, que sentirán el miedo en distintos niveles de intensidad. Tendremos 44 actores caracterizados y 23 salas temáticas preparadas para disfrutar de Halloween”.