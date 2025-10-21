San Fernando se prepara para el Halloween más familiar y monstruoso

Imagen del Halloween isleño 2023, el último en celebrarse, ya que el pasado año se suspendió en señal de luto por las víctimande de la DANA de Valencia.

“Créanme, pongamos en un buscador, en Google, Halloween y posiblemente aparezca San Fernando como uno de los lugares donde celebrarlo. Esa singularidad ha hecho que no tengamos una competencia clara, y eso a pesar de que han sido muchas las ciudades que a lo largo de estos años se han ido sumando a esta celebración. Lo hemos conseguido esmerándonos en la planificación, la temática, una decoración cuidada y generando espacios donde haya cosas que hacer”, así ha ilustrado la alcaldesa, Patricia Cavada, el auge que ha ido adquiriendo durante los últimos años San Fernando en torno a este festejo. Y lo ha hecho, precisamente, durante la presentación de la programación de actividades que ha preparado el Ayuntamiento para el Halloween de 2025.

A estas alturas nadie se le escapa que Halloween ha convertido a San Fernando en todo un referente turístico a nivel provincial y buena parte de este éxito ha sido como el equipo de gobierno ha logrado hacer de este evento una celebración familiar. “Dejamos a un lado ese Halloween del gamberreo, de la tensión y del susto en la calle, para apostar por una fiesta absolutamente segura, participativa y pensada para disfrutar en familia, especialmente con los niños y con las niñas”, ha detallado Cavada.

Otra pata muy importante del éxito isleño ha sido el acierto con el que el gobierno local ha ido eligiendo las temáticas en las distintas ediciones. Atrás quedan ya el universo de Harry Potter, el Día de los Muertos mexicano o los zombies. Este año los protagonistas de Halloween serán los monstruos clásicos. Personajes como el Conde Drácula, el Monstruo de Frankenstein, el Hombre Lobo o la Momia, que han inmortalizado la literatura y el cine y que son parte de la propia cultura popular.

Cavada, durante la presentación del programa de actividades. / Antonio Zambonino

Alameda Moreno de Guerra y Cine Alameda

El viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre la alameda Moreno de Guerra se convertirá, de 19.00 a 1.00 horas, en un museo viviente en el que personajes como el Conde Drácula, Medusa, el Hombre Lobo, la Momia o el Monstruo de Frankenstein contarán con sus propios espacios e interactuarán con el público. Habrá una gran portada que dará la bienvenida a los visitantes y señalética y decoración tanto en las zonas ajardinadas como en el templete.

Por otro lado, el antiguo cine Alameda debutará en Halloween ofreciendo los mismos días, de 20.00 a 1.30 horas, una experiencia inmersiva en la que se proyectarán escenas de terror, habrá sustos inesperados y en la unos acomodadores zombies actuarán como anfitriones. Las invitaciones para estos pases de 30 minutos podrán recogerse desde las 19.30 horas.

El cine también acogerá la proyección el sábado de los trabajos participantes en el VIII Certamen de Cortos ‘90 segundos de terror’.

Parque Almirante Laulhé: Halloween Kids

Ese fin de semana el parque Almirante Laulhé será el espacio preferido de niños y niñas gracias a numerosas actividades, como pasacalles, talleres, puestos gastronómicos y un espectáculo de fuego. La más llamativa de todas llevará a los más pequeños al Hotel Transilvania, que ocupará el centro de este lugar y en el que los niños podrán interactuar con los personajes y hacerse fotos con ellos. Todo el parque estará decorado y en él también se instalará un mercadillo de brujas en el que se podrá comprar artesanía. Este espacio acogerá además la popular Noche de las Calabazas.

Plaza del Rey, conciertos y tentáculos

Para la ocasión, la fachada del Ayuntamiento lucirá una espectacular decoración que hará que de ella broten gigantescos tentáculos.

Además, la plaza del Rey será escenario de dos grandes citas musicales. La primera de ellas es un musical familiar que comenzará el viernes 31 a las 20.30 horas y estará protagonizado por el personaje de Jack Skeleton. La segunda es el concierto Halloween Candlelight, en el que un cuarteto de cuerda interpretará un repertorio el sábado a partir de las 22.00 horas a la luz de más de 3.000 velas.

A grandes rasgos estas son las bazas de una cita a la que también contribuirán con sus propuestas Bahía Sound, que el viernes ofrecerá un concierto liderado por Omar Montes, y el centro comercial Bahía Sur; así como diversas asociaciones de vecinos.

La programación de actividades, al completo y detallada, podrá consultarse en breve en la web municipal: www.sanfernando.es