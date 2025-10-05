Bienvenido a San Fernando. Entre libremente, por su propia voluntad...

Uno de los puntos calientes de la ciudad en cuanto a actividad paranormal se refiere: la antigua casa de la Cruz Roja.

“Bienvenido a mi morada. Entre libremente, por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae”, con esas palabras recibía en su castillo el mismísimo Conde Drácula a Jonathan Harker en la celebérrima novela de Bram Stoker. Y bien podrían ser las mismas palabras con las que Patricia, la guía al frente de la Ruta de los Misterios que cada año ofrece el Ayuntamiento en torno a Halloween, podría recibir a los participantes de este tenebroso paseo.

Y más en un año en el que San Fernando dedica este festejo a los mostruos clásicos, aquellos que como el propio Drácula, el Monstruo de Frankenstein, el Hombre Lobo o la Momia han inmortalizado la literatura y el cine y que forman parte importante de la cultura popular universal.

Aquella educada advertencia del señor conde de entrar libremente y por voluntad propia bien prodía aplicarse a esta ruta. No es apta ni para personas impresionables ni para niños y es posible que al volver a casa a más de uno le cueste conciliar el sueño. Así que si se dan algunos de estos supuestos mejor quedarse en casa. El que avisa no es traidor.

La ruta también se interna en las galerías del Castillo de San Romualdo. / Antonio Zambonino

San Fernando es La Isla del Espíritu del Diez, de Camarón y de la Armada, pero en sus calles, edificios y plazas también hay sitio para el misterio, los sucesos paranormales y los hechos luctuosos. Un misterio que siempre va asociado a la propia historia de la ciudad y que nos demuestra que la aparición de presencias, fenómenos y sonidos de otros mundos que también están en éste (como decía el poeta francés Paul Éluard) suelen ir vinculados a acontecimientos violentos o traumáticos en los que la muerte es le denominador común.

La Ruta de los Misterios abre los ojos a sus participantes sobre otra realidad del paisale urbano que se escapa a la vista en cualquier agradable paseo. Y lo hace ofreciendo todo tipo de detalles, de forma inmersiva y tomándose su tiempo. Sin ir más lejos, la ruta invierte alrededor de dos horas en recorrer lugares muy cercanos unos de otros, como el Castillo de San Romualdo, la antigua casa de la Cruz Roja, la Capitanía General, la calle Escaño, el callejón Cróquer, la casa del Turco o el antiguo Museo Histórico Municipal, actual Delegación Municipal de Cultura y que también actuó como Ayuntamiento durante la rehabilitación del mismo.

El callejón Cróquer, otro de los rincones mágicos incluidos en esta iniciativa. / Antonio Zambonino

Resumir la ruta sin que se te escape algún spoiler es tarea complicada. Pero es suficiente dejar caera unos datos para poner la miel en los labios de aquellos que piensan realizarla. Si quieres conocer algunas de las batallas y asedios de la ciudad, si pretendes saber de cuantas personas descansan sus restos en el Castillo de San Romulaldo o escuchar historias de momias, monjes desfilando y fantasmas que celebran cuando llueve ésta es tu ruta.

Además, se trata de una propuesta que ofrece al participante momentos únicos, como escuchar una psicofonía treméndamente nítida o disfrutar de las galerías del Castilo de San Romualdo totalmente a oscuras. Momentos de piel de gallina y pelos como escarpias durante los cuales bien podrían aparecer Mulder y Scully con sus linternas.

El antiguo Museo Histórico Municipal tampoco se escapa de los sucesos paranormales. / Antonio Zambonino

Cómo reservar

La Ruta de los Misterios cuenta con numerosos adeptos y se sitúa año tras año entre las propuestas más exitosas del Ayuntamiento de San Fernando en torno a Halloween. De hecho, ya están agotadas las reservas para la mitas de las sesiones de esta ruta gratuita, que se desarrolla durante los jueves, viernes y sábados de octubre de 20.00 a 22.00 horas. El punto de en cuentro es la Plaza Font de Mora y el máximo de participantes por grupo es de 16.

El próximo 10 de octubre se abrirán las reservas del resto de rutas. Los interesados prodrán formalizarlas a través de la Oficina Municipal de Turismo en la web https://turismosanfernando.es/reservas/es/