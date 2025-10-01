San Fernando calienta motores para Halloween: comienzan las primeras actividades

Halloween se celebrará en San Fernando desde el 31 de octubre al 2 de noviembre, aunque las primeras actividades darán comienzo nada más arrancar octubre. Este jueves, de hecho, está previsto que dé comienzo la Ruta de los Misterios, una exitosa propuesta de Turismo que invita a los participantes a realizar un peculiar recorrido por enclaves de la ciudad envueltos en las leyendas de fantasmas y el misterio. La ruta, que es gratuita y que goza ya de cierta fama después de varios años, suele agotar las plazas disponibles en tiempo récord. Así que si está interesado tendrá que darse prisa en en pillar la reserva. Se llevará a cabo todos los jueves, viernes y sábado de octubre.

En paralelo, en ese afán del Ayuntamiento por hacer de La Isla un verdadero referente de Halloween que no tenga parangón, se ha convocado también ya los concursos que acompañan a esta señalada fecha del calendario de otoño: el Concurso de Ambientación Halloween, que cumplirá su novena edición, y el octavo certamen de cortos 90 Segundos de Terror. Ambas propuestas tienen como objetivo fomentar la participación ciudadana en Halloween.

La programación que se prepara en torno a la noche del 31 de octubre estará dedicada en esta ocasión a los grandes monstruos clásicos del cine y la literatura: Drácula, Frankestein, la Momia, el Hombre Lobo... El contrato para la ambientación y decoración de las calles durante Halloween se ha adjudicado por primera vez a la empresa Boutique Diversiones SL por 118.059,7 euros. Los preparativos -según el Ayuntamiento isleño- ya están "en producción" para dar forma a una fiesta con una temática "cuidadosamente elaborada y pensada para todos los públicos".

El gobierno municipal sostiene en un comunicado que "San Fernando ha conseguido consolidar en los últimos años una identidad propia" gracias a esta apuesta por Halloween, que quiere "reforzar como un referente a nivel provincial" y que se diferencia de "propuestas más impersonales o puramente comerciales" de otras localidades.

La Ruta de los Misterios

La Ruta de los Misterios que se promueve desde Turismo se celebrará del 2 al 30 de octubre y permitirá a vecinos y visitantes adentrarse en leyendas y curiosidades de San Fernando. Se desarrollará los jueves, viernes y sábados, de 20.00 a 22.00 horas, con punto de encuentro en la Plaza Font de Mora, junto al antiguo edificio de la Cruz Roja, edificio que se relaciona con alguna que otra historia de fantasmas. La actividad no está recomendada para menores de 12 años y las reservas podrán realizarse a través de la Oficina Municipal de Turismo en la web https://turismosanfernando.es/reservas/es/.

El Concurso de Ambientación de Halloween 2025

El IX Concurso de Ambientación Halloween 2025, por su parte, busca llenar las calles de la ciudad con decoraciones terroríficas realizadas por particulares, comercios, hostelería, hoteles, centros escolares, asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro. Con el objetivo de visibilizar y dinamizar el tejido social y empresarial, este certamen se ha convertido en uno de los atractivos más esperados.

Las inscripciones podrán realizarse desde el 1 de octubre a las 10.00 horas hasta el 27 de octubre a las 14.00 horas, de forma presencial en la Oficina de Turismo (Calle Real, 26) o enviando el formulario al correo turismo@sanfernando.es. Se establecen tres categorías —particulares, colectivos y comercio/hostelería— y se repartirán más de 5.000 euros en premios entre todas ellas.

El certamen de cortos '90 segundos de terror'

A ello se suma el VIII Certamen de Cortos 90 Segundos de Terror, dirigido a artistas y creadores noveles que quieran mostrar su talento en el género del terror. El plazo de inscripción estará abierto del 1 al 26 de octubre hasta las 23.00 horas, a través del correo 90segundosdeterror@sanfernando.es. Este concurso contempla un Premio del Jurado, un Premio del Público, un Premio a la Inclusión Social y un Premio Local, todos ellos dotados con 300 euros.

Tentáculos en el Ayuntamiento

Para el gobierno municipal de Patricia Cavada, San Fernando ha construido en torno a Halloween "un proyecto singular, participativo y con personalidad, que combina tradición y modernidad y que ha recibido un amplio reconocimiento". Así, alude al creciente número de visitantes que cada año se acercan desde distintos puntos de la provincia, "consolidando Halloween en San Fernando como una cita ineludible en el calendario cultural y festivo".

La celebración de Halloween 2025 -explica- tendrá como eje central la tematización de la ciudad, donde destacará nuevamente la plaza del Rey como epicentro del evento. Este espacio -expone en un comunicado- contará con una decoración integral que abarcará la fachada del Ayuntamiento, las columnas, el atrio y los accesos, incluyendo como novedad unos llamativos tentáculos gigantes que saldrán de las ventanas y una simulación de líquido viscoso. El atrio se transformará con un pórtico de entrada terrorífico que reforzará la atmósfera inquietante del lugar.

Vídeo promocional de Halloween en San Fernando / Banian (Ayuntamiento San Fernando)

Entre las principales novedades de esta edición de Halloween se encuentra la inclusión del Cine Alameda, que recreará "en un auténtico cine del terror" aprovechando su condición de sala de cine abandonada. "Este espacio ofrecerá proyecciones de cortometrajes y piezas de terror clásico combinadas con experiencias inmersivas. Los asistentes disfrutarán de efectos especiales, sonido envolvente, apariciones sorpresa y la actuación de personajes caracterizados, en espectáculos de unos veinte minutos diseñados para generar una vivencia única", explica el Ayuntamiento isleño.

Para el público más familiar, se contará con el espacio Halloween Kids en el parque Almirante Laulhé, inspirado en el mundo animado de Hotel Transilvania. Allí habrá zonas de juegos, actividades infantiles, un pequeño cementerio temático y árboles con murciélagos, además de la tradicional Noche de las Calabazas, con talleres y espectáculos los días 31 de octubre y 1 de noviembre.

"La programación se ha ampliado para que Halloween sea más que una noche, convirtiéndose en una experiencia inclusiva, segura y pensada para toda la familia", dice el Ayuntamiento de San Fernando.