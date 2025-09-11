El contrato de Halloween en San Fernando ya cuenta con una propuesta de adjudicación tras quedar desierto en julio y ampliar el plazo

La empresa Boutique Diversiones SL, con sede en el polígono industrial de Tres Caminos, ha sido la única empresa que se ha presentado al proceso de licitación del contrato de Halloween en San Fernando, cuyo presupuesto -para hacer frente a la decoración y ambientación en las calles y plazas de la localidad durante esta fecha- asciende a 118.059,7 euros.

El Ayuntamiento de San Fernando, además, se vio obligado en el pasado mes de julio a ampliar el plazo de presentación de ofertas durante 15 días y a lanzar una nueva convocatoria tras declarar desierto el procedimiento de licitación del contrato de Halloween 2025 porque no se había presentado ninguna empresa.

El pasado 3 de septiembre, la mesa de contratación acordó proponer la adjudicación a la mercantil puertorrealeña al ser la única que había presentado oferta en esta ampliación del plazo. Así que será la primera vez -si finalmente los trámites llegan a buen puerto- que esta empresa se hace cargo de la tematización y dinamización del centro de La Isla para la noche del 31 de octubre y días próximos, fecha por la que el Ayuntamiento de San Fernando lleva años apostando con la idea de convertir la ciudad en un referente en lo que a Halloween se refiere con el aval que brinda la masiva respuesta del público en la calle.

Tras la suspensión de los actos el año pasado a causa de la DANA, el próximo Halloween isleño se dedicará a los monstruos clásicos. Así que personajes como el Conde Drácula, el monstruo de Frankenstein, la Momia o el Hombre Lobo serán los protagonistas de esta nueva edición.

Debutarán en la próxima edición como espacios de este festejo tanto el Cine Alameda como el parque Almirante Laulhé, que ya iban a formar parte del programa de actividades el pasado año.

Al igual que en años anteriores, tal y como informaba el Consistorio isleño en el pasado mes de julio, la plaza del Rey será el corazón del evento, con una decoración integral que incluirá la fachada del Ayuntamiento, las columnas, el atrio, los accesos y árboles ornamentales. Este año, además, se podrán ver en la fachada unos impactantes tentáculos gigantes saliendo de las ventanas y una simulación de líquido viscoso. El atrio se decorará también y habrá un pórtico terrorífico de acceso al atrio del Ayuntamiento.

A lo largo de toda la ciudad, además, se instalarán photocalls temáticos diseñados para fomentar la participación ciudadana y la interacción en redes sociales, desde jaulas de monstruos hasta escenarios de personas desaparecidas.

La alameda Moreno de Guerra acogerá el Museo Viviente de los Monstruos, un recorrido tematizado que permitirá a los visitantes interactuar con los grandes personajes del terror clásico. Este espacio incluirá cinco escenarios diferenciados, donde el Conde Drácula, Medusa, el monstruos de Frankenstein, el Hombre Lobo y la Momia cobrarán vida a través de actores caracterizados y decorados envolventes.

Cine Alameda, una pantalla hacia el terror

El Cine Alameda aprovechará su condición de un antiguo cine abandonado, con una ambientación lúgubre y misteriosa que recreará un escenario digno de las mejores películas de terror. En su interior se proyectarán cortometrajes y piezas audiovisuales combinadas con una experiencia sensorial inmersiva que incluirá sonido envolvente, actores caracterizados, apariciones sorpresa y efectos especiales para espectáculos de aproximadamente 20 minutos de duración.

Para el público infantil se pondrá en marcha el nuevo espacio Halloween Kids en el parque Almirante Laulhé, inspirado en el éxito del cine de animación Hotel Transilvania. Esta propuesta incluirá, entre otras cosas, una fachada tematizada, árboles con murciélagos, un pequeño cementerio y zonas de juegos.

Allí también se celebrará la tradicional Noche de las Calabazas, que se venía celebrando en el Castillo de San Romualdo y que contará con una programación infantil continua del 31 de octubre al 1 de noviembre.