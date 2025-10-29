San Fernando lo da todo en Halloween: el programa de actos, con todo detalle

San Fernando celebrará durante todo el fin de semana la fiesta de Halloween, por la que el Ayuntamiento isleño lleva apostando muy fuerte desde hace casi una década. La cita vuelve con novedades como el Cine Alameda o el Parque Almirante Laulhé como escenarios y con más actividades que nunca, dispuesta a volver a llenar las calles como en sus anteriores ediciones. Aquí tienes todo el programa de actos con detalle:

Viernes 31 de octubre, Halloween

De 19.00 a 01.00 horas, en la Alameda Moreno de Guerra: Museo Viviente de los Monstruos. Encuéntrate cara a cara con Drácula, Frankenstein, Medusa, El Hombre Lobo y La Momia. Actuaciones en vivo con pases cada 30 minutos, desde las 19.00 hasta las 00.00 horas y pasacalles de monstruos a las 19.00 y a las 00.30 horas.

Encuéntrate cara a cara con Drácula, Frankenstein, Medusa, El Hombre Lobo y La Momia. Actuaciones en vivo con pases cada 30 minutos, desde las 19.00 hasta las 00.00 horas y pasacalles de monstruos a las 19.00 y a las 00.30 horas. De 20.00 a 01.30 horas, en el antiguo Cine Alameda. Cine del Terror . Actividad para mayores de 12 años. Proyección de un recopilatorio de las escenas más terroríficas del cine. Una experiencia inmersiva donde acomodadores zombies y sustos inesperados te harán saltar del asiento. Las plazas son limitadas, hay que recoger la reserva desde las 19.30 horas (se entregará una por persona). Los pases se llevarán a cabo cada 30 minutos, el último será a la 1.00.

Sábado, 1 de noviembre: la Noche de las Calabazas

Desde las 18.00 horas, en el antiguo Cine Alameda. Visualización de las obras que participan en el VIII Certamen de Cortos '90 segundos de terror'. Entrada libre hasta completar aforo.

De 19.00 a 01.00 horas, en la Alameda Moreno de Guerra: Museo Viviente de los Monstruos. Última oportunidad para vivir la experiencia completa del museo con sus ánimas guía. Actuaciones cada 30 minutos y pasacalles de monstruos a las 19.00 y a las 00.30 horas.

Mercadillo 'Noche de Brujas' en el Parque

Durante cuatro días, el Parque Almirante Laulhé se transforma en el mercadillo 'Noche de Brujas' un espacio lleno de sorpresas para toda la familia: gastronomía embrujada, pasacalles, talleres, exhibición de telas encantadas y espectáculo de fuego.

Tendrá el siguiente horario: jueves, de 18.00 horas hasta el cierre (de 21.00 a 22.00 horas, aproximadamente); viernes, de 18.00 a 02.00 horas; sábado, de 12.00 a 02.00 horas; y domingo, de 12.00 horas hasta el cierre.

Estas son las actividades que tiene programadas el mercadillo de Halloween:

Jueves, 30 de octubre

18.00 Apertura del mercado. Ven y disfruta del zoco.

18.00 Apertura atracciones.

Viernes, 31 de octubre

12.00 Apertura del mercado. Ven y disfruta del zoco.

18.00 Inauguración oficial con desfile.

18.30 Taller infantil de creación de Varitas Mágicas.

19.00 Espectáculo de títeres con Toni de Mondi.

19.30 Taller infantil de elaboración de Marionetas.

19.00 Pasacalles musical de Rituals.

19.30 El poder del brujo. Magia de cerca con Pablo Guillén.

20.00 Taller infantil de elaboración de Pócimas.

20.30 Pasacalles musical de Rituals.

21.00 Los del bosque de La Galerna.

21.30 Pasacalles musical de Rituals.

22.00 Espectáculo de títeres con Toni de Mondi.

22.30 Espectáculo de danza del vientre con Julia Alyanna.

22.30 La bestia. Por Rituals y La Galerna.

Sábado, 1 de noviembre

12.00 Apertura del mercado y atracciones. Ven y disfruta del zoco.

13.00 El poder del brujo. Magia de cerca con Pablo Guillén.

13.30 Pasacalles musical de Rituals.

17.00 Taller infantil de Máscaras espeluznantes.

18.00 Pasacalles musical de Rituals.

19.00 Actuación del Bufón de La Galerna.

19.30 Taller infantil de Escritura en pergaminos con tinta mágica.

20.00 El poder del brujo. Magia de cerca con Pablo Guillén.

20.30 Espectáculo de Danza del vientre de Julia Alyanna.

21.30 Baile en Zancos de Rituals y La Galerna.

22.00 Espectáculo de Fuego de Manu F.

Domingo, 2 de noviembe