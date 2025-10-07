Bahía Sound anuncia un concierto de Omar Montes para la noche de Halloween en San Fernando

Bahía Sound se sumará a la noche de Halloween con un concierto de Omar Montes, cuyas entradas ya están a la venta (se pueden adquirir a través de la página web del festival). Se trata del 'Maditxs Halloween Night Fest', una noche "que promete ser pura locura", que contará también Manu Volcán, Lenna y el rapero Samu Salazar.

Es la particular fiesta para la noche del 31 de octubre que prepara el festival isleño, que promete en esta edición de Halloween "disfraces, temazos y un ambientazo que te pondrá los pelos de punta… ¡pero de la emoción!".

Ya el año pasado Bahía Sound planteó para esta noche de Halloween celebrar el 'Malditxs' con Omar Montes encabezando también el cartel. Y la fiesta, de hecho, tuvo una amplia repercusión entre el público más joven nada más anunciarse. La iniciativa no solo se sumaba a las actividades organizadas por el Ayuntamiento de San Fernando para celebrar la noche del 31 de octubre sino que suponía una apuesta por desestacionalizar el festival isleño, que se centra evidentemente en los conciertos de verano y en el funcionamiento del Beach Club durante la temporada estival.

Sin embargo, las desastrosas consecuencias de la DANA y el luto nacional que se decretó tras la catastrofe de Valencia llevó a que, lógicamente, se suspendiera el espectáculo y a que se devolviera el importe de las entradas. Ahora, no obstante, la cita vuelve con bríos renovados en una noche que hace ya varios años que San Fernando vive de una manera muy especial, si bien el concierto se dirige especialmente a un público concreto -a los más jovenes- a los que ofrece una noche de música y diversión en el recinto habilitado junto al centro comercial de Bahía Sur.

Omar Montes, cuyo estilo él mismo define como "flamenco urbano", ya estuvo en el escenario de Bahía Sound en verano de 2021, en un sonado concierto que consiguió llenar el recinto. Y esta vez no se espera que sea diferente. Con la participación del artista madrileño como cabeza de cartel, el 'Malditxos Halloween Night Fest' pone de manifiesto su apuesta por el género urbano, que ya es protagonista -con notable éxito de público, además- de algunas de las citas más destacadas de la programación de verano de Bahía Sound.