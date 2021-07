Sobresaliente en Omar Montes del público en el Bahía Sound en San Fernando

El festival Bahía Sound lució anoche en San Fernando sus mejores galas para disfrutar del concierto de Omar Montes, en el que se dio cita un público joven, muy joven en algunos casos, entregado. El cantante se hizo de rogar, salió al escenario de Bahía Sur unos 50 minutos más tarde de la hora prevista de inicio, mientras los asistentes calentaban el ambiente coreando a voz en grito y levantados de la silla las letras de sus canciones que sonaban por megafonía.

"Como el agua, como el agua, tú paseando por mi cuerpo y yo queriendo más...", entonó el artista para abrir la noche, siempre bien acompañado arriba y abajo de la escena. No estaba Ana Mena, la artista con la que comparte esta canción, pero lo rodeaba un equipo de bailarinas y músicos. No estaban otros artistas con los que colabora pero tenía al auditorio. La voz de Montes se confundía en algunos momentos con los espectadores, que mostraron que eran fieles seguidores dispuestos a derrochar ganas y convertir la noche en una fiesta. Había jóvenes, muchos jóvenes, pero también niños acompañados de sus padres, y algún que otro adulto más mayor con ganas de marcha.

El cantante de reggaeton introdujo casi todas las canciones dirigiéndose al público. "Cuando iba a pedir trabajo me cerraban la puerta... y ahora estoy prendió", lanzó como invitación al los asistentes enfervorecidos que ya sabían lo que les esperaba: "Estoy buscando dinero, mucho money pa' gastar". Con Alocao intentó dedicarla, mientras su equipo no lo dejaba terminar, una y otra vez. Para encajar Conmigo recordó que la había creado "por aquí por Cádiz". No faltó Solo, otro éxito.

"Esta canción no se yo si os la sabéis pero la voy a cantar por si acaso", decía, antes de empezar a cantar "yo ando con una rubia con los ojos de colores. Y con una morena ¡ay! tiene tres cargadores...". Toda una ironía su comentario en una noche en la que el público podría haber aprobado el examen de Omar Montes con sobresaliente.