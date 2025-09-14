Fin de fiesta en Bahía Sound con JC Reyes y J Abecia

Un momento del 'Closing' de la temporada en Bahía Sound, en San Fernando

El festival de conciertos de verano Bahía Sound, en San Fernando, puso el cierre a la temporada en la noche del pasado sábado con un ‘closing’ que -en palabras de la organización- "ha sido mil veces mejor de lo soñado".

Con un cartel encabezado por el sevillano JC Reyes y el granadino J Abecia, que ya habían brillado con anterioridad en el gran escenario del verano isleño, el espectáculo Closing Érase XXL consagró por entero esta última noche de fiesta al género urbano, que por otro lado tantos llenos ha deparado a Bahía Sound.

El sábado, huelga decirlo, la cita brindó otro de ellos con una multitudinaria asistencia de público. Así que fue una despedida en toda regla.

Para Bahía Sound, ha sido "un fin de temporada épico, con música, energía y momentos que se quedan tatuados en la memoria".