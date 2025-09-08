La fiesta sigue en Bahía Sound con los Derby Motoreta's Burrito Kachimba: las imágenes del concierto en San Fernando

Aunque septiembre está ya bastante avanzado y para muchos las vacaciones de verano no son ya sino un mero recuerdo, el festival de conciertos estivales de San Fernando -Bahía Sound- tiene todavía cuerda para rato, como el grupo sevillano Derby Motoreta's Burrito Kachimba puso de manifiesto en la noche del pasado sábado con el concierto que ofrecieron en el recinto.