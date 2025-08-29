Bahía Sound suma una nueva fecha, el 13 de septiembre, con el espectáculo Closing Érase XXL en San Fernando

En un principio, la presente edición del Bahía Sound tenía previsto su concierto final el próximo 6 de septiembre con la actuación de Derby Motoreta's Burrito Kachimba, pero el festival ha ampliado su programación con una nueva y última cita: el espectáculo Closing Érase XXL. Una propuesta musical que tendrá lugar el próximo sábado 13 de septiembre y cuyo cartel viene encabezado por el sevillano JC Reyes y el granadino J Abecia, ambos son ya viejos conocidos del Bahía Sound, habiendo actuado, por ejemplo, en alguno de sus Latin Urban Fest.

Completan el cartel los siguientes artistas confirmados: Vilu Gontero, Mowlihawk, Alonso Mare, José Rioos y Karlos Rubio. Será una noche en la que los ritmos latinos, el reggaeton, el hip hop, el trap y el público joven se apoderarán del recinto del festival.

Cartel del espectáculo. / Bahía Sound

Bahía Sound vive la recta final de una exitosa edición en le asientan como uno de los referentes de la provincia en cuanto a música y ocio se refiere. No hay que olvidar que a principios de mes ya habían pasado más de 45.000 personas por el festival y que, de momento, se han registrado sold outs hasta en siete ocasiones.

Este fin de semana, el Bahía Sound sigue adelante con dos nuevas citas. Este viernes tendrá lugar otra edición de la fiesta La Flamenca y el sábado será la cantante India Martínez la que se suba al escenario principal del festival.