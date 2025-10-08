Halloween en minuto y medio: vuelve el certamen de cortos de terror a San Fernando

Todo el terror de Halloween cabe en 90 segundos. Eso es, al menos lo que se pretende con una de las iniciativas puestas en práctica desde el Ayuntamiento de San Fernando en su afán por potenciar esta fecha. Contar una historia de terror en solo un minuto y medio es, precisamente, el objetivo del certamen de cortos que convoca en torno a la noche del 31 octubre y que cumple ya su octava edición.

La apuesta por llevar la participación ciudadana por estos derroteros audiovisuales ha demostrado ser todo un éxito a tenor de la participación que, año tras año, ha ido registrando la propuesta, que llega con el título de 90 segundos de terror. Porque aquí no hacen falta grandes medios, basta con un simple smartphone para montarse un corto. Lo que se premia, ante todo, es la creatividad.

El plazo para todos aquellos que deseen probar suerte expirará el próximo 26 de octubre a las 23.00 horas, así que todavía están a tiempo si tiene interés en poner su granito de arena a esta versión isleña de Halloween. Los trabajos tendrán que entregarse a la dirección de correo electrónico 90segundosdeterror@sanfernando.es junto a toda la documentación que se requiere desde el Ayuntamiento isleño (formulario de inscripción y consentimiento de menores, si es el caso).

Todas las obras participantes se publicarán en el canal de YouTube del concurso de cortos y se proyectarán durante la programación de Halloween 2025.

Hasta 1.200 euros en premios repartirá el Ayuntamiento isleño con este certamen. Se distribuirán de la siguiente manera:

Premio del Jurado: 300 euros (valoración técnica, creativa, narrativa e interpretativa)

300 euros (valoración técnica, creativa, narrativa e interpretativa) Premio del Público: 300 euros (votado por los "me gusta" recibidos en YouTube entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre)

300 euros (votado por los "me gusta" recibidos en YouTube entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre) Premio a la Inclusión Social: 300 euros (para colectivos con circunstancias especiales)

300 euros (para colectivos con circunstancias especiales) Premio Local: 300 euros (para participantes empadronados en San Fernando)

Hay que tener en cuenta que el certamen no acepta cortos presentados en ediciones anteriores aunque con una excepción: 2024. La cancelación de todos los actos de Halloween el año pasado con motivo de la tragedia desencadenada por la DANA que devastó varias localidades de Valencia llevó también a suspender este concurso de cortos el pasado año. De ahí que se acepten los trabajos de esa edición.