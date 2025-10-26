San Fernando se prepara para vivir un nuevo Halloween a pie de barrio

A estas alturas nadie duda que el equipo de gobierno liderado por Patricia Cavada ha conseguido hacer del Halloween isleño un referente turístico provincial. Pero es de justicia recordar y reconocer que todo empezó en las barriadas, que la semilla de este festejo nació en la ciudad gracias a la apuesta de asociaciones vecinales que se dejaron, y se dejan, la piel para traer a La Isla la esencia de Halloween. Todo lo demás vino después...

Este año distintos colectivos vecinales volverán a darlo todo para mantener el listón alto y perpetuar una buena reputación ganada susto a susto.

Todos ellos trabajan a contrarreloj desde agosto, cuando el Ayuntamiento dio a conocer que la temática de este año sería los monstruos clásicos. Desde entonces, muchos vecinos sacrifican innumerables horas de su tiempo libre para llegar a tiempo con unas ambiciosas propuestas que se ajustan a dicha temática.

Villa Carmela

Un año más, Halloween estará bien presente en la Casería de Ossio gracias al nuevo pasaje del terror que propone la Asociación de Vecinos Villa Carmela, que en esta ocasión tiene como título La mansión del grito eterno. Por primera vez, esta iniciativa contará con un pre-show que ocupará buena parte de la plaza de San Juan y en el que una serie de personajes, que luego interactuarán en el interior del pasaje con el público, caldearan el ambiente antes de dirigir a los visitantes hacia una mansión de estilo gótico cuya imponente fachada se levantará en el entorno. Las puertas de este pasaje se abrirán a las ocho de la tarde del viernes 31 y ya no se cerrarán hasta las dos de la madrugada.

Un equipo de caracterización profesional se encargará de convertir a 18 vecinos en monstruos clásicos de la literatura y el cine, que irán saliendo de rincones estratégicos, tanto en la plaza como en el interior del pasaje.

Los terroríficos interiores del pasaje de la Casería de Ossio estarán cuidados al detalle. / Antonio Zambonino

Desde agosto unos 30 vecinos trabajan sin descanso para hacer realidad este pasaje. Y basta darse un paseo por el interior de la finca para comprobar lo mucho que ha cundido esta labor. Allí se apilan como un puzzle elementos de grandes dimensiones que luego formarán parte de esta mansión del grito eterno. Casi siempre se usan materiales reciclados para estos decorados. De esta forma, es impresionante comprobar como palés y corcho se asemejan a trabajos hechos en roca y como unos sencillos tubos de PVC pueden adquirir la textura de una cancela de forja oxidada. Para este Halloween, este colectivo vecinal lleva ya invertido más de 2.000 euros en materiales. Lamentablemente, poco material se puede aprovechar de un año a otro.

El presidente y la vicepresidenta de la asociación, José María Domínguez y Laura Pavón, celebran el creciente éxito de esta iniciativa. “Llevamos cuatro años y hemos crecido mucho desde entonces. La gente espera este pasaje con mucha expectación y cada vez son más las personas que nos visitan de otras ciudades de la provincia. Lo normal es que la cola llegue a la curva de Magallanes y que se tarde en torno a hora y media en entrar, pero luego todo el mundo piensa que vale la pena la espera”, detallan.

El sábado se podrá visitar también este pasaje, aunque ya sin actores. Por otro lado, la cercana Asociación de Vecinos La Inmaculada celebrará el viernes un concurso de disfraces para niños y mascotas.

Una de las vecinas de la Huerta el Lolo, tematizando una siniestra lámpara. / Antonio Zambonino

Huerta El Lolo

Por su parte, la Asociación de Vecinos Huerta El Lolo ultima los detalles de su pasaje del terror para este año, que tiene como nombre La guarida de la luna. En esta propuesta, Hécate, diosa griega de la magia y la hechicería, lanza un conjuro que transforma a los habitantes de una granja en criaturas monstruosas, principalmente licántropos y vampiros.

El elemento mediante el que Hécate transmitirá su conjuro en esta puesta en escena es una gran luna llena de sangre. Un imponente elemento construido por los vecinos desde cero que se iluminará y será uno de los grandes protagonistas de la noche del viernes 31 en este barrio de la ciudad.

El serpenteante recorrido trascurrirá tanto en el exterior como en el interior de la sede de este colectivo vecinal, situada en la calle Vía Lactea. Este entorno se convertirá para la ocasión en una siniestra granja en cuyo granero se esconden estos monstruos y que dispone de su propio cementerio, bien cargado de lápidas. Este pasaje permanecerá abierto el viernes 31 desde las ocho de la tarde hasta las dos de la madrugada.

Estructura del pasaje ‘La guarida de la luna’. / Antonio Zambonino

Los vecinos se han esforzado para que sea une experiencia totalmente inmersiva para el visitante. De esta manera, elementos como un terrorífico espantapájaros, un caldero, un ojo de huracán y un gran molino de agua formarán también parte del decorado, que contará además con numerosos efectos de luces y sonido, humo y telas que impedirán percibir la profundidad de los pasillos a los visitantes.

Una decena de vecinos, que también actuarán como actores en el pasaje, está detrás de todos estos preparativos, trabajando desde hace meses para convertir sencillos materiales, en su mayor parte reciclados, en esta granja tan particular.

“El responsable de Halloween de este colectivo vecinal, Raúl Carrasco, subraya la autosuficiencia de esta iniciativa: “Nosotros lo hacemos todo, hasta la caracterización y el maquillaje, viendo tutoriales si es necesario. Y también sabemos sacar partido de las profesiones y oficios de cada uno. Por ejemplo, al frente de los disfraces está una vecina que es costurera profesional”.

Carrasco también valora el éxito de este pasaje: “Antes Halloween se celebraba en las casas de la barriada, pero ya llevamos alrededor de una década con este pasaje, que cada año visitan unas 3.000 personas y que genera grandes colas”.

Trabajos de decoración en el túnel de Distrito Sur Camposoto. / Antonio Zambonino

Distrito Sur Camposoto

Otro clásico a la hora de vivir Halloween es la barriada de Camposoto, que casi alcanza una década ofreciendo iniciativas en torno a este festejo. Este año el pasaje del terror de la Asociación de Vecinos Distrito Sur de Camposoto adopta el nombre de El aquelarre demoníaco. Una propuesta en la que participan en torno a una veintena de vecinos y vecinas, entre el equipo de trabajo del túnel del pasaje, los actores y el personal de barra. Cada año en torno a un millar de personas visitan esta propuesta, que este viernes abrirá de nueve de la noche a dos de la madrugada.

Tareas de ilustración de un mural luminoso en ‘El aquelarre demoníaco’. / Antonio Zambonino

El presidente de este colectivo, Francisco José Tripiana, y la secretaria del mismo, Mariló Blanco, explican que la asociación sí echa en falta una mayor apuesta del Ayuntamiento por las barriadas más alejadas del centro en la programación municipal de Halloween.

En cualquier caso, las barriadas de San Fernando viven las últimas horas de la cuenta atrás hacia un nuevo Halloween. En cuestión de días las caras de ilusión de los niños y niñas que disfrutarán de estos pasajes confirmarán que todo este esfuerzo ha valido la pena.