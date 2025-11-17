Esta ruta gastronómica de Conil despedirá noviembre rindiendo homenaje a la carne de Retinto

Uno de los platos ganadores, de Francisco Fontanilla, en undécima edición de la Ruta del Retinto de Conil

La gastronomía gaditana sigue festejando su sabor, tradición y excelencia en otra ruta gastronómica de categoría. En esta ocasión, la que fuera Ciudad Gastronómica de España 2024 volverá a celebrar una ruta gastronómica: la del Retinto de Conil. Esta cita, que cumple su duodécima edición, une la tradición, solidaridad y entretenimiento.

El Patronato Municipal de Turismo de Conil anunció que la XII edición de la Ruta Gastronómica del Retinto se celebrará del 28 de noviembre al 8 de diciembre, consolidándose, una vez más, como una de las grandes citas culinarias del calendario local.

Esta ruta reunirá a numerosos establecimientos del municipio, que ofrecerán creaciones únicas elaboradas con carne de Retinto, raza autóctona de la zona y emblema de la gastronomía conileña. Como cada año, la programación incluye actividades que combinan sabor, solidaridad y entretenimiento para todos los públicos.

El sábado, 29 de noviembre, tendrá lugar la Muestra Gastronómica del Retinto, con una barra solidaria a beneficio de ACUPA y la actuación musical en directo de Aquel 20 de Abril, que pondrá ritmo y alegría a la jornada. En cuanto al domingo, 30 de noviembre, a partir de las 11:00 horas se celebrará el Concurso Gastronómico, donde los establecimientos participantes competirán con sus mejores propuestas culinarias. A continuación, los asistentes podrán disfrutar de una nueva muestra gastronómica con barra solidaria a beneficio de Fabio, que cerrará la jornada con la actuación del grupo SuperAgente86.

Este evento gastronómico volverá a unir tradición y compromiso social, destacando la apuesta del municipio por la gastronomía de calidad, la promoción del producto local y la solidaridad con las asociaciones y causas conileñas. Así que si eres amante del buen comer, no te pierdas esta cita imprescindible para saborear la autenticidad y el carácter de este pueblo gaditano.