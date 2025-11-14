Este es el mejor lugar de Cádiz para disfrutar del noble arte del cuchareo en noviembre: guisos y potajes por menos de 4 euros
La Ruta Gastronómica 'Platos de cuchara 2025' tendrá lugar en los bares y restaurantes de Rota hasta final de mes
Inmersos en el otoño y con un fin de semana lluvioso por delante, no hay nada mejor que disfrutar de los buenos guisos, potajes y caldos para entrar en calor. Esta comida casera, de la de siempre, la podrás encontrar en cualquier bar, restaurante o venta a pie de carretera de la sierra de Cádiz, pero durante el mes de noviembre hay un lugar en Cádiz donde se puede disfrutar del noble arte del cuchareo por menos de 4 euros: Rota.
Este municipio gaditano celebra hasta el 30 de noviembre la sexta edición de la Ruta Gastronómica ‘Platos de cuchara 2025’. Berzas, potajes, garbanzos… una gran variedad de recetas que podrás probar en forma de tapa, a un precio de 3,50 euros. Esta iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Rota y en colaboración con el comercio local, invita a recorrer los trece establecimientos participantes del municipio y probar estos platos apetecibles del otoño.
Bares y restaurantes participantes de Rota
- Bar La Merced. Tapa: potaje mixto de la abuela Antonia Tejer. Dirección: calle Compás del Convento, 12.
- Bar Rubio Corona. Tapa: menudo de chocos. Dirección: avda. de la Marina, 12.
- La Moderna. Tapa: menudo roteño. Dirección: Avda. Mª Auxiliadora, 13.
- Cervecería Mi Capitán. Tapa: menudo de chocos. Dirección: Avda. Alcalde Domingo Sánchez Rizo, 2.
- Marimanta Beach. Tapa: garbanzos con langostinos. Dirección: C/ Ciudad de Utrera, 3.
- San Antonio. Tapa: berza roteña con garbanzos, chorizo y morcilla El Bucarito acompañado de su pringá. Dirección: avda. de la Libertad, nave 1; avda. Europa, 38; C/ García Sánchez, 7; C/ Peña del Águila, 6 (Costa Ballena).
- Alicantino. Tapa: menudo. Dirección: Avda. Sevilla, 31.
- Molamola Ocean Side. Tapa: papas con chocos. Dirección: paseo marítimo la Costilla, esquina con C/ Maestro Calafate.
- La Silla Azul. Tapa: guiso de atún con patatas con toque de guindilla. Dirección: plaza Barroso, 9.
- Makanai. Tapa: guiso de garbanzos con chocos. Dirección: Puerto deportivo de Rota.
- La Pérgola. Tapa: garbanzos con espinacas, taquitos de jamón y huevo. Dirección: Avda. Sevilla, 35.
- La Gaditana Casa de Comidas. Tapa: garbanzos serranos. Dirección: Avda. San Fernando, 6.
- Tapaboca Bar Gourmet. Tapa: judías con calabaza roteña. Dirección: C/Charco, 4.
