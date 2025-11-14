Este es el mejor lugar de Cádiz para disfrutar del noble arte del cuchareo en noviembre: guisos y potajes por menos de 4 euros

Inmersos en el otoño y con un fin de semana lluvioso por delante, no hay nada mejor que disfrutar de los buenos guisos, potajes y caldos para entrar en calor. Esta comida casera, de la de siempre, la podrás encontrar en cualquier bar, restaurante o venta a pie de carretera de la sierra de Cádiz, pero durante el mes de noviembre hay un lugar en Cádiz donde se puede disfrutar del noble arte del cuchareo por menos de 4 euros: Rota.

Este municipio gaditano celebra hasta el 30 de noviembre la sexta edición de la Ruta Gastronómica ‘Platos de cuchara 2025’. Berzas, potajes, garbanzos… una gran variedad de recetas que podrás probar en forma de tapa, a un precio de 3,50 euros. Esta iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Rota y en colaboración con el comercio local, invita a recorrer los trece establecimientos participantes del municipio y probar estos platos apetecibles del otoño.

Bares y restaurantes participantes de Rota