'Muerde el otoño' con esta ruta gastronómica para tapear de categoría en una veintena de bares y restaurantes de El Puerto

El Puerto de Santa María puede conocerse por sus bodegas, sus playas, su historia, sus monumentos y su gran ambiente, pero, sobre todo, por su excelente gastronomía. Ultramarinos, tabernas, bares y restaurantes deleitan a portuenses y visitantes con una gastronomía basada en guisos y productos del mar.

Así que del 11 al 16 de noviembre te invitamos a disfrutar de la tercera edición de la Ruta de la Tapa ‘Muerde el otoño’, organizada por la empresa Línea 2 Proyectos de Desarrollo SL, que contará con la participación de 21 establecimientos portuenses. De esta manera, la ruta gastronómica se dividirá por zonas, asignándole a cada una un color. Para ello, los pasaportes deberán tener, al menos, un sello de cada zona o color, para que sea considerado válido y pueda participar en el sorteo para premiar al público.

Establecimientos participantes

PRIMERA ZONA

La Taberna de Edu

Apriori

Mar de Leva

Tapería Montoya

La Pescadería

Heladería Da Massimo

Bar Manolo

SEGUNDA ZONA

Tritón

Los Maeras

Bar Santa María

Ditaly

Plaza Colón

Gastrobar Rock Café

La Micaela

TERCERA ZONA

Los Portales

La Herrería

Heladería Soler

La Bodeguilla del Bar Jamón

Dhoma

Destraza

La Subasta

Premios de la Ruta de la Tapa 'Muerde el otoño'

Según está recogido en las bases, cada establecimiento portuense presentará una tapa y, durante los días de la ruta, un jurado profesional compuesto por tres personalidades relacionadas con el sector de la hostelería pasará por los diferentes establecimientos para probarlas.

Habrá dos tipos de premios: uno por parte del jurado y otro según el criterio del público (de las papeletas de las votaciones). El jurado profesional decidirá el Premio al Sabor, distinguido con 300 euros en productos de Soho ´s y 100 euros en publicidad Tic Tac Toc 21; el Premio a la Innovación, distinguido con 300 euros en productos de Makro y 100 euros en publicidad Tic Tac Toc 21; y el Premio a la Creatividad, con 300 euros en productos de Duna y 100 euros en publicidad Tic Tac Toc 21. Por su parte, el Premio a la Tapa Más Popular será a criterio del público y el establecimiento ganador obtendrá 300 euros en productos Ñan Ñam Cádiz.

El premio a la persona ganadora del sorteo del público está dotado con 500 euros. El público podrá depositar su voto en una urna ubicada en cada uno de los establecimientos participantes. El cliente recibirá un pasaporte de participación, siendo condición indispensable que todos los recuadros del desplegable están sellados por los establecimientos colaboradores para participar en el sorteo del público. Serán válidos para el recuento final y por tanto objeto del sorteo los pasaportes correctamente rellenos y sellados, con al menos el sello de un establecimiento participante por color. Los premios se entregarán el 19 de noviembre.