El 25508, cuarto premio de la Lotería de Navidad, deja 4 millones de euros en Ubrique
Este municipio de la Sierra de Cádiz es el más agraciado de esta jornada de la Lotería de Navidad este 2025
La Lotería de Navidad 2025, en directo
Comprueba tus décimos y tus números de la Lotería de Navidad
El 25508 ha dejado nada menos que cuatro millones de euros en Ubrique. En este municipio de la Sierra de Cádiz, la administración de la avenida de España, 51 ha vendido 200 décimos de este cuarto premio, consiguiendo la suma más cuantiosa de toda la provincia en esta edición de la Lotería de Navidad. La serie del cuarto premio está premiada con 200.000 euros, 20.000 euros el décimo. El otro cuarto premio, el 78477, no tocó en ninguna localidad gaditana.
Esta es la lista oficial de premios de Lotería de Navidad 2025
- Primer premio o 'El Gordo': un total de 4.000.000 de euros a la serie. Eso queda reducido a 400.000 euros al décimo, 328.000 euros después de impuestos.
- Segundo premio: un total de 1.250.000 euros a la serie. Eso queda reducido a 125.000 euros al décimo, 108.000 euros después de impuestos.
- Tercer premio: un total de 500.000 euros a la serie. Eso queda reducido a 50.000 euros al décimo, 48.000 euros después de impuestos.
- Cuartos premios: dos premios de 200.000 euros a la serie. Eso queda reducido a 20.000 euros al décimo.
- Quintos premios: ocho premios de 60.000 euros a la serie. Eso queda reducido a 6.000 euros al décimo.
- 1.794 pedreas de 100 euros al décimo.
- 2 aproximaciones de 2.000 euros cada una, para los números anterior y posterior al del que obtenga el primer premio.
- 2 aproximaciones de 1.250 euros cada una, para los números anterior y posterior al del que obtenga el segundo premio.
- 2 aproximaciones de 960 euros cada una, para los números anterior y posterior al del que obtenga el tercer premio.
- 99 premios de 100 euros cada uno, para los 99 números restantes de la centena del primer premio.
- 99 premios de 100 euros cada uno, para los 99 números restantes de la centena del segundo premio.
- 99 premios de 100 euros cada uno, para los 99 números restantes de la centena del tercer premio.
- 198 premios de 100 euros cada uno, para los 99 números restantes de la centena de los dos cuartos premios.
- 999 premios de 100 euros cada uno, para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el primer premio.
- 999 premios de 100 euros cada uno, para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el segundo premio.
- 999 premios de 100 euros cada uno, para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el tercer premio.
- 9.999 reintegros de 20 euros cada uno, para los billetes cuya última cifra sea igual a la del que obtenga el primer premio.
También te puede interesar
Lo último