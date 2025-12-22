El 25508, cuarto premio de la Lotería de Navidad, deja 4 millones de euros en Ubrique

El 25508 ha dejado nada menos que cuatro millones de euros en Ubrique. En este municipio de la Sierra de Cádiz, la administración de la avenida de España, 51 ha vendido 200 décimos de este cuarto premio, consiguiendo la suma más cuantiosa de toda la provincia en esta edición de la Lotería de Navidad. La serie del cuarto premio está premiada con 200.000 euros, 20.000 euros el décimo. El otro cuarto premio, el 78477, no tocó en ninguna localidad gaditana.

Esta es la lista oficial de premios de Lotería de Navidad 2025