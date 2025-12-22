Lotería de Navidad 2025 en Cádiz, en directo | El segundo premio cae solo en Madrid y el primer cuatro premio tampoco llega a la provincia

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 se recibe en Cádiz con la lógica ilusión de empezar las fiestas con una alegría en forma de premio. La provincia es, históricamente, una de las de más agraciadas: hasta 24 veces ha caído el Gordo de la Lotería de Navidad. En el día de hoy se repartirán 2.772 millones de euros en premios.

Este año el gasto medio para la Lotería de Navidad en Cádiz ha rondado los 55,2 euros, lo que supone un incremento de cuatro euros y medio por persona. A nivel andaluz, es la provincia que menos gasta en esta ilusionante y azarosa cita. El Gordo de la Lotería de Navidad, el que todo el mundo espera, está premiado con 400.000 euros por décimo o 20.000 euros por euro jugado. En total, cada serie repartirá cuatro millones de euros.

El resto de premios también permitirá acceder a una importante suma de dinero. El segundo premio está premiado con 125.000 euros por décimo, el tercero con 50.000 euros por décimo. Los dos cuartos premios entregarán 20.000 euros por décimo y los quintos premios 6.000 euros por décimos.