El Gordo de la Lotería de Navidad, el 79432, deja 728 millones de euros en León y no reparte suerte en Cádiz

El 79432 es el Gordo de la Lotería de Navidad 2025. Otro año más Cádiz se queda sin este ansiado premio. Toda la suerte fue para León y Madrid. A las 10:44 fue anunciado este premio en la cuarta tabla. En la plaza Obispo Alcolea, 4 de La Bañeza (León) han conseguido repartir casi todo el Gordo de la Lotería de Navidad.

Estas son las otras administraciones donde se ha vendido el Gordo de la Lotería:

La Bañeza (León) - Plaza Obispo Alcolea, 4 - Número de series: 117. Total: 468 millones de euros

Villablino (León) - Avenida de la Constitución, 20 - Número de series: 50. Total: 200 millones de euros

Madrid - RICARDO ORTIZ, 8 - Número de series: 16. Total: 64 millones de euros.

La Pola de Gordón (León) - Constitución, 102 - Número de series: 15. Total: 60 millones de euros.

El Gordo de la Navidad de 2024 cayó íntegro en La Rioja

El número 72480 en 2024 llevó la alegría a Logroño de forma íntegra. Concretamente, en la administración de la calle Muro del Carmen de la localidad riojana. Los niños de San Ildefonso cantaron este numero a las 11:28 horas ante un gran estruendo en el Teatro Real de Madrid.

El Gordo está dotado con 4.000.000 la serie, a 400.000 euros el décimo. Aún así, el importe neto final que ingresan los agraciados es diferente. Concretamente, de los 400.000 euros al décimo que toca del Gordo, se restan 72.000 euros que van a parar a manos de Hacienda. Por lo que el premio final será de 328.000 euros por cada décimo premiado.

El premio del Gordo de la Lotería de Navidad en 2023

El primer premio se vendió en la provincia en Cádiz capital, Jerez, Conil y Alcalá de los Gazules. En cada localidad se vendió un único décimo, dejando un total de 1.600.000 euros en la provincia gaditana.

En la historia del sorteo de la lotería, en la provincia de Cádiz ha caído en 23 ocasiones: doce de ellas en la capital (1812, 1823, 1835, 1840, 1841, 1844, 1845, 1878, 1943, 1986, 2017 y 2018). Las otras ciudades agraciadas fueron Algeciras, en tres ocasiones (1831, 2012 y 2018), Jerez en dos (1837 y 2022), Barbate (2012), Chiclana (2012), El Bosque (2014), El Puerto (2020), Sanlúcar (2018) y Vejer (2018).

Esta es la lista oficial de premios de Lotería de Navidad 2024