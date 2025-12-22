'El Gato Negro' reparte fortuna en Cádiz con dos quintos premios: "Es el cuarto año consecutivo que damos un premio de la Lotería de Navidad"

El número 60649 y el 70715 , dos quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie, se han vendido en El Gato Negro. Uno de ellos, el 60649 fue cantado a las 10.40 horas en el tercer alambre de la cuarta tabla y el 70715 poco después. Se trata de uno de los premios que han caído repartidos por Andalucía, en concreto, en Sevilla, Roquetas de Mar, Málaga y Cádiz. En esta última localidad, la adminstración El gato negro, en la céntrica calle Jose del Toro, ha sido la encargada de repartir suerte en la Tacita de Plata.

"No sabemos ahora mismo cuánto hemos repartidos, son muchos números los que nos mandan una, dos, tres o cuatro series", declaraba nervioso Jesús, propietario de esta administración de Loterías ante los micrófonos de Canal Sur Radio. Lo cierto es que esta es una de las administraciones que más fortuna reparte en la capital gaditana, como el propio Jesús se ha encargado en remarcar: "Es el cuarto año consecutivo que repartimos un premio de la Lotería de Navidad".

De hecho, El gato negro entregó el Gordo del Sorteo Extraordinario de Navidad en 2023. Curiosamente, días después dieron también el primer y tercer premio de la Lotería del Niño de 2024. Otros premios destacados han sido un cuarto en 2022 y tres quintos entre 2022 y 2024 de la Lotería de Navidad.

"La suerte se ha quedado con nosotros. Las colas han sido inmensas en los últimos días. Este año el verano ha sido increíble especialmente, muchos turistas y gente de fuera han comprado Lotería", asegura Jesús.

El premio más codiciado es el 'Gordo', dotado con un monto significativo que puede cambiar la vida de los afortunados. Le siguen el segundo y tercer premio, así como múltiples premios menores conocidos como pedreas que mantienen la emoción durante todo el sorteo.

En total, se reparten 13 series de 100.000 números cada una, lo que asegura un amplio número de ganadores en toda España.

Si tu número ha sido premiado, es importante resguardar el billete de lotería en un lugar seguro hasta su cobro. La ley establece un periodo específico para reclamar los premios, por lo tanto, es recomendable actuar con prontitud para evitar inconvenientes.