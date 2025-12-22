Cada gaditano invierte este año 55,2 euros en la Lotería de Navidad

Según los datos que maneja para este año Loterías y Apuestas del Estado, cada gaditano gastará una media de 55,2 euros en probar suerte hoy lunes en el Sorteo de Navidad. Una cantidad que nos coloca a la cola de la ilusión lotera a nivel andaluz, siendo la penúltima provincia en gasto por habitante, sólo por delante de Huelva, que destina a la suerte en Navidad 43,2 euros por persona. Ambas provincias quedan lejos de la media que se calcula en la comunidad autónoma, y que se sitúa en 64,05 euros: doce euros menos que la media nacional, que este año se sitúa en 76,08 euros.

Aun así, los andaluces han gastado este 2025 algunos euros más de lo que hicieron el año anterior, cuando echaron en el bombo de la suerte 60,7 euros.

Igualmente, los gaditanos también han aumentado estas navidades el montante destinado al Sorteo Extraordinario de Navidad, ya que en 2024 el cálculo fue de 50,7 euros –superando, a su vez, el desembolso de 2023, que se cifró en 48,8 euros–.

En lo que se refiere a emisión, este año Loterías y Apuestas del Estado ha consignado en la comunidad autónoma un total de 2.760.254 billetes. Por provincias, Sevilla se sitúa otro año más a la cabeza en cuanto a la cantidad total consignada para este sorteo, con 1 116.512.800 euros, lo que supone 582.564 billetes; seguida por Málaga con 106.910.000 euros y 534.550 billetes.

Les siguen por orden Granada con más de 73.035.400 euros y 365.177 billetes; Cádiz con 69.241.800 euros y 346.209 billetes; Almería con 59.189.800 euros y 295.949 billetes; Córdoba con 53.153.600 euros y 265.768 billetes; Jaén con 50.940.800 euros y 254.704 billetes y, por último, Huelva con 23.066.600 euros y 115.333 billetes consignados.

El año pasado, el Sorteo de Navidad repartió unos 76 millones de euros en la comunidad autónoma andaluza, con la localidad gaditana de Chipiona como una de las protagonistas del sorteo, gracias a los 56,2 millones que le procuró el segundo premio.

El municipio de la Costa Noroeste acaparó casi la totalidad de la suerte en la provincia el año pasado, ya que el total recogido por los gaditanos en 2024 ascendió a 57.742.000 euros. El grueso de esta cifra estuvo engrosado por los 450 décimos del segundo premio chipionero.

En San Fernando, también hubo suerte el año pasado, con 11 décimos del tercer premio. Los cuartos y quintos premios también sonrieron a Cádiz, aunque en menor medida.

Desde la instauración del Sorteo precisamente en la capital gaditana en 1812, la ciudad ha visto en trece ocasiones cómo el Gordo de la Navidad llamaba a su puerta. A nivel provincial, el máximo premio ha caído en 27 ocasiones a lo largo de la geografía gaditana, contando como localidades más agraciadas a Cádiz y Algeciras (donde el Premio ha llegado en tres ocasiones). En cuanto al resto de municipios gaditanos, a Jerez, Barbate, Chiclana, El Bosque, Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María, Conil, Alcalá de los Gazules y Vejer, también les ha sonreído la suerte.

Desde Loterías y Apuestas del Estado recuerdan, además, que los cupones premiados se podrán cobrar desde esta misma tarde, en cuanto finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos;y hasta el 23 de marzo de 2026, ya que el derecho al cobro caduca a los tres meses, contados a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.