La alegría se desborda en Bimba y Lola en Cádiz con la Lotería de Navidad: "¡62.000 euros cada una! No nos lo creemos"

"¡Qué nos ha tocado!", ¡Qué nos ha tocado¡". La alegría se desborda en la tienda de Bimba y Lola del centro de Cádiz. Varias trabajadoras celebran, entre abrazos, gritos y saltos de alegría, poco después de las diez y media de la mañana, que el 70.048, segundo premio de la Lotería de Navidad de 2025, es el número que llevaba la empresa y que todas las empleadas de la tienda en Cádiz habían adquirido participaciones. "Yo estaba desayunando y me lo ha dicho la encargada pero no me lo creía. Ya lo hemos comprobado y era verdad. Al principio pensábamo que nos tocaba 6.000, luego 12.000,... y al final ¡62.000 euros! No nos lo podemos creer, es muy fuerte", contaba muy feliz una de ellas, Carmen, que atendía a los primeros medios que se acercaban al lugar. "Es que estoy hablando aquí, que es lo típico que ves en la tele todos los años, no me lo creo".

Las siete trabajadoras de la tienda se han llevado este buen pellizco, "que a algunas de verdad que les hace mucha falta", decía emocionada Marga, la encargada. "Ibamos a comprar cinco euros y les dije vamos a comprar mejor diez, y algunas a última hora lo han hecho y mira. Sólo una se quedó con 5 pero se lleva 31.000 euros", añadía mientras esperaba a que llegara toda la plantilla para abrir una botella de champán. Una se había quedado parada en el trayecto del tranvía.

Bimba y Lola, explicaba, compra dos números cada año, "no siempre es el mismo", y pueden adquirir participaciones. "La empresa nos han madado un email para avisar que por cada cupón era 125.000 euros. Yo venía conduciendo de camino para la tienda y me he enterado porque el wthasapp ha empezado a echar humo entre el grupo de las encargadas de otras ciudades y tiendas", donde tampoco falta la alegría.

Por ejemplo, el júbilo en el espacio que tiene en el centro comercial de El Corte Inglés de la ciudad también habían sido agraciadas. Las dos empleadas habían adquirido participaciones de cinco euros, con lo que este segundo premio repartía más dinero por la provincia.

Los curiosos y los clientes se empezaba a acercar a la puerta, en plena plaza de El Palillero en Cádiz. "¿Qué ha tocado la Lotería?", "¿Cuánto?", "Qué alegría que toque en Cádiz".

"Hoy nos vamos a dar pie con bola", comentaba la encargada, mientras intentaban atender. Y es que entre todas más de 400.000 euros entrarán en sus casas estas navidades. "Estamos muy felices".

Premios en Cádiz

Además de la alegría en las tiendas Bimba y Lola, muy cerca, en El Gato NEgro, se ha vendido un décimo de un quinto premio.

También el tercer premio de la Lotería de Navidad 2025 es el 90693, ha dejado un total de 1.800.000 euros. Principalmente, este premio ha caído en Chiclana con 1.150.000 euros tras haberse vendido 20 décimos en calle Botica, otros dos en Avenida de Diputación y uno en el Eroski. En Jerez, se vendieron otros diez décimos, consiguiendo unos 50.000 euros.