El 90693, tercer premio de la Lotería de Navidad, reparte 1.800.000 euros en Cádiz entre Chiclana, Jerez, Zahara de los Atunes y Algeciras

El tercer premio de la Lotería de Navidad 2025 es el 90693, dejando en la provincia de Cádiz un total de 1.800.000 euros. Principalmente, este premio ha caído en Chiclana con 1.150.000 euros tras haberse vendido 20 décimos en calle Botica, otros dos en Avenida de Diputación y uno en el Eroski. En Jerez, se vendieron otros diez décimos, consiguiendo unos 50.000 euros.

El tercer premio en Cádiz en los últimos tres años

El tercer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad dejó menos dinero en Cádiz en 2024 que en 2025. Ese número dejó 800.000 euros en total en la provincia.

Según información de Loterías y Apuestas del Estado, en San Fernando, en la calle Rosario, es donde más décimos de este número se vendieron, 11 en total. El tercero también se pasó por Algeciras, Chiclana, Guadiario, Puerto Real y Conil, con un único décimo.

Este premio de 500.000 euros pasó de largo por Cádiz en 2023. El número 31.938 se quedó íntegramente en Biar, localidad de Alicante. Ainhoa Rosero Gómez y Rosario Martínez García fueron las niñas del Colegio de San Ildefonso que cantaron este tercer premio extraído durante la séptima tabla a las 12:01 horas. En 2022, ocurrió lo mismo, no hubo suerte para Cádiz y todo se fue para Madrid.

¿Cuánto dinero se gana por aproximación y centena con el tercer premio de la Lotería de Navidad?

Aproximaciones al tercer premio: se reparten 2 premios de 960 euros por décimo.

Centenas del tercer premio: se reparten 99 premios de 100 euros por décimo.

Dos últimas cifras del tercer premio: se reparten 999 premios de 100 euros por décimo.

Los ganadores, para cobrar su premio, deberán saber que hay dos tipos de premios a repartir en el Sorteo Extraordinario de Navidad. Tenemos los premios menores, que son aquellos premios inferiores a 2.000 euros, como el caso de las aproximaciones, centenas, o dos últimas cifras del tercer premio.

En el caso del tercer premio en sí, la cuantía supera los 2.000 euros, y todo premio igual o superior a esta cantidad se considera premio mayor y por lo tanto, se cobra mediante un cheque o una transferencia. Esta transferencia se hace de manera inmediata tras haber acudido el ganador o los ganadores a la entidad financiera correspondiente.

Esta es la lista oficial de premios de Lotería de Navidad 2024