La Lotería de Navidad reparte 1.150.000 euros en Chiclana

El tercer premio se vende en Chiclana: "Es la primera vez que damos un premio importante en la Lotería de Navidad"

El número 90693, correspondiente a un tercer premio de la Lotería de Navidad, ha dejado un importante pellizco en la ciudad, tras repartirse 1.150.000 euros.

El grueso de esta cantidad se ha vendido en la Administración número dos, situada en la calle Botica, donde se han despachado veinte décimos, lo que supone un millón de euros en premios.

Pero la fortuna no se ha detenido ahí. El mismo número también ha sido vendido en otros puntos de la ciudad. En concreto, se han validado dos décimos más en la avenida Diputación, número 80, así como otro en el centro comercial Puerta de Chiclana (antiguo Eroski), que suman 150.000 euros.

Desde primera hora, la noticia corrió como la pólvora entre los vecinos, que se preguntaban por la identidad de los agraciados. Sin embargo, José Butrón, trabajador de la calle Botica, se mostraba convencido de que la suerrte no había hecho parada en Chiclana y se había trasladado a otras latitudes, ya que había recaído en los turistas que habían comprado sus participaciones este verano. “Llevamos vendiendo este número desde julio y, seguramente, no le ha tocado a gente de aquí”. Prueba de ello es que a mediodía la zona se encontraba tranquila.

Es la primera vez que cae un premio de Navidad en esta administración chiclanera, aunque según recuerda José Butrón, hace dos años repartió 600.000 euros.