El 70048, segundo premio de la Lotería de Navidad, se olvida de Cádiz

El 70048 es el segundo premio de la Lotería de Navidad 2025. En esta ocasión, la provincia de Cádiz no logra conseguir ni un céntimo de este premio. El mismo ha caído íntegro en Madrid, en una administración ubicada en la calle Barquillo. En la anterior edición, en Chipiona se consiguieron hasta 56 millones de euros en premios. El segundo premio está premiado con 1.250.000 euros por serie y 125.000 euros por décimo.

El Segundo Premio dejó cerca de 60 millones de euros en 2024 en Cádiz

El número 40014 fue el Segundo Premio en 2024. En Chipiona se vendieron 450 décimos de este número, 56 millones de euros llegaron al municipio de la Costa Noroeste. La administración número 1 situada en la calle Isaac Peral del municipio gaditano trajo la fortuna a cientos de chipioneros y andaluces de un número que se distribuyó en el chiringuito La Manuela. Por lo que muchos veraneantes que compraron en el verano de 2024, se llevaron la alegría pocos meses después. En 2024, también se vendió un décimo en Puerto Real.

Los ganadores de este premio tendrán que abonar el 20% a Hacienda, al sobrepasar la cifra de los 40.000 euros. Esto quiere decir que de los 125.000 euros ganados por décimo, se hace una retención a partir de los 40.000 euros. Por lo que ese 20% se aplica sobre 85.000 euros. De tal forma que el importe que se queda Hacienda serían 17.000 euros.

