El dueño del chiringuito La Manuela de Chipiona: "Estaba recogiendo la caca de uno de mis perros cuando me han llamado porque había vendido 56 millones de euros"

La localidad de Chipiona vive un día de celebración tras el Sorteo de la Lotería de Navidad de 2024. Se ha hecho esperar durante toda la mañana, y ha sido a las 13:30 del mediodía cuando el número 40014, el segundo premio, se ha cantado en Chipiona con más fuerza que en ninguna otra localidad andaluza. Con 450 décimos, ha dejado 56 millones de euros en la ciudad, repartiendo alegría y esperanza entre sus vecinos.

La administración de la calle Isaac Peral, 43, ha vendido la totalidad de los décimos a través del chiringuito de La Manuela de la localidad. "Ha sido una explosión de alegría cuando ha salido", comenta Juan Carlos, el dueño de la administración. "Teníamos ya pocas esperanzas, porque ha sido uno de los últimos, pero así ha sabido mejor", admite entre risas. El premio se ha vendido en el chiringuito La Manuela, de la localidad, por lo que el premio está vendido entre sus clientes, 450 décimos que caen como agua de mayo en la localidad de la Costa Noroeste.

El dueño del chiringuito más agraciado de estas navidades es Manuel Martínez, presentador en 'Andaluces por el Mundo', quien ha vendido 56.250.000 euros en 450 décimos a “clientes, amigos y trabajadores”. “Todo el mundo me está llamando”, reconoce Manuel, que cuenta que se ha enterado mientras “estaba limpiando la caca de uno de mis perros”. “Tocar la mierda, da suerte”, admite entre risas el periodista.

El presentador cuenta que no estaba siguiendo el sorteo, y que ha sido Marisa, su jefa de barra y que “es como mi hermana”, quien llorando le ha llamado para comunicarle la millonada que habían repartido en el chiringuito. “Yo no me lo creía, pensaba que era una broma pero de broma ninguna”, explica Manuel. Repite con ilusión la cifra el dueño de La Manuela, 56.250.000 euros, contando que lo ha vendido a muchísimos vecinos, amigos, clientes, etc. “Ahora a celebrarlo”, comenta aunque desde la euforia solo pide una cosa más allá del premio: “tener salud, que es lo más importante”.

La Lotería de Navidad reparte 56 millones en Chipiona / Jesús Marín

Juan Carlos, dueño de la administración de Isaac Peral también comenta que "estamos locos de alegría con la ilusión de la gente. Después de tantos meses de trabajo con una lotería que empezó en julio, la verdad que la suerte ha llegado a Chipiona y estamos tremendamente felices de ser nosotros los que la hemos repartido".

Pese a la alegría, desde la administración afirman que ahora "tenemos que seguir trabajando porque viene El Niño", sin esconder que "no se trabaja igual". "Chipiona es un municipio pequeño pero muy grande en cuánto a su gente, así que repartir 450 décimos en 450 personas es una alegría para estas fiestas y una ayuda para el municipio", celebran desde la administración de la calle Isaac Peral.

Así, el número 40014, premiado con 1.250.000 euros por serie, ya queda para la historia de Chipiona, siendo uno de los grandes protagonistas del sorteo celebrado este 22 de diciembre del 2024. El premio ha sido repartido por varios puntos del país, pero ha sido en Chipiona una de las localidades que más fortuna ha tenido con este segundo premio. Los vecinos agraciados de la localidad han celebrado el premio con efusividad y emoción alrededor de la administración vendedora que ha trasladado la suerte del tradicional sorteo navideño.