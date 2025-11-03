La mejor tortilla gallega de patatas tiene un Solete Repsol y la preparan en este bar de El Puerto de Santa María

La gastronomía gaditana no deja de sorprendernos. En esta ocasión con un plato muy español: la tortilla de patatas. Pero no es una tortilla de patatas cualquiera, se trata de la tortilla gallega del bar Apolo, “única e inimitable, un verdadero imprescindible en la carta”, dicen desde el establecimiento.

Este bar auténtico de la gastronomía de El Puerto de Santa María se encuentra en la calle Palacios, número 44, en pleno centro de la localidad. Es un clásico que nunca falla, sobre todo para disfrutar de un buen tapeo. Su carta combina lo mejor del mar y de la tierra, con pescados y carnes seleccionadas. Además, cada plato se puede acompañar con una cuidada bodega para maridar esta experiencia gastronómica de categoría.

La fama de este bar de El Puerto de Santa María le ha llevado a ser reconocido con un Solete de la Guía Repsol. En esta prestigiosa guía dicen de él que es “un bar de siempre con un decoración actual, buen precio y buenos chicharrones de atún, albóndigas de choco o rebanás de bacalao y salmorejo. Riquísima su tortilla de patatas.

Está claro que la tortilla gallega del bar Apolo sabe conquistar los paladares de sus clientes. Para saborearla se puede pedir a modo de tapa en el local o llevártela entera a casa por encargo. Además de su famosa tortilla, este establecimiento cuenta con una gran variedad de tapas, menús especiales y postres irresistibles para disfrutar en buena compañía.