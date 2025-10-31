El ‘tour’ de la alta gastronomía sorprende en este restaurante de Cádiz con un menú a cuatro manos y lo mejor de la despensa andaluza

El restaurante Contraseña contó con León Griffioen y Yayo Siloniz como maestros de ceremonia para esta cita gastronómica

El restaurante Contraseña, en Cádiz, fue el elegido para acoger la cuarta parada de Andalusian Cooking Tour Gusto del Sur 2025, iniciativa impulsada bajo la marca de calidad y promoción de la Junta de Andalucía y organizada por LANDALUZ, bajo el proyecto Andalucía Cocina, que tiene como objetivo poner en valor los productos andaluces de calidad en el canal HORECA, un entorno clave para atraer tanto a turistas locales como extranjeros.

El proyecto une la alta gastronomía andaluza con la difusión de los productos autóctonos, ofreciendo un ambiente relajado en el que se comparte la filosofía de vida a través de la cocina. Cada evento de la gira destaca la estrecha relación entre restauración y alimentación, considerada uno de los principales atractivos turísticos de Andalucía.

La gira recorrerá las ocho provincias andaluzas y tendrá una parada especial en Madrid. En cada provincia, un chef local invitará a un chef de reconocido prestigio para elaborar una degustación de productos en un formato a cuatro manos con productos de la tierra.

León Griffioen y Yayo Siloniz elaboraron un menú a cuatro manos en Contraseña / LANDALUZ

Menú a 4 manos de León Griffioen y Yayo Siloniz

En Cádiz, tuvo lugar la cuarta parada, celebrada en Restaurante Contraseña, con León Griffioen como chef residente y Yayo Siloniz, chef de El Laúl, como chef invitado. Entre los platos que se han elaborado para esta acción promocional se encuentran: boquerón marinado con hoja de pan y ajoblanco; pequeña ensalada de corvina ahumada, espárragos verdes y anacardos; ravioli de cañaillas con altramuces y sobreusa de mejillones; dorada de estero a la roteña; flamenquín de presa ibérica confitada con tallarines de zanahoria aliñá; y de postres, snickers y Pavlova.

Pequeña ensalada de corvina ahumada, espárragos verdes y anacardos / LANDALUZ

Próximas fechas

Las próximas citas del Andalusian Cooking Tour Gusto del Sur 2025 serán:

Sevilla : Ivantxu Espacio Bistronómico (chef Iván Valero) y Amara (chef Javi Fabo) – Jueves 6 de noviembre

: Ivantxu Espacio Bistronómico (chef Iván Valero) y Amara (chef Javi Fabo) – Almería: La Costa (chef José Álvarez) y Travieso (chef Dani Muñoz) – Miércoles 12 de noviembre

La Costa (chef José Álvarez) y Travieso (chef Dani Muñoz) – Granada: Atelier Casa de Comidas (chef Raúl Sierra) y Sr Cangrejo (chef Jesús León) – Jueves 20 de noviembre

Atelier Casa de Comidas (chef Raúl Sierra) y Sr Cangrejo (chef Jesús León) – Madrid: Torcuato (chef Agustín Herrera), junto a José Álvarez, Juanjo Mesa y Juan Hormigo – Miércoles 26 de noviembre

Cada cena ofrecerá un menú muy andaluz, poniendo en valor la excelencia de los productos locales y dando visibilidad a empresas asociadas a LANDALUZ y a Gusto del Sur, como Panadería Artesana Obando, Frutos Secos San Blas, Hacienda Guzmán y Saladitos, que participarán como despensa de las elaboraciones de los chefs. Con esta edición, el Andalusian Cooking Tour Gusto del Sur 2025 continúa consolidándose como un referente del turismo gastronómico andaluz y como plataforma para mostrar al mundo la riqueza de nuestra gastronomía y productos de calidad.