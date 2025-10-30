Este restaurante en el corazón de Cádiz te hará viajar a México con un menú irresistible por el Día de Muertos

Corvina al Pastor con puré de piña asada al carbón, uno de los platos del menú especial por el Día de Muertos en ETTU

Lo mejor de los sabores mexicanos se fusionarán con los toques de la cocina gaditana con motivo del Día de Muertos. El restaurante ETTU, como ya es tradición, celebra esta emblemática festividad con un menú especial para los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre.

Esta festividad, típica de México, nos invita a rendir tributo a quienes ya no están, manteniendo viva su memoria y legado a través del recuerdo. Y, para ello, nada mejor que hacerlo a través de la gastronomía y en uno de los restaurantes donde se para el tiempo. De esta manera, el restaurante del Hotel OLOM ofrecerá su menú de Día de Muertos para almuerzos y cenas.

Esta experiencia efímera tiene un precio de 50 euros por persona y, además, puedes añadir el maridaje por 25 euros más. Un maridaje opcional que consiste en tres vinos especialmente seleccionados y dos cócteles al estilo mexicano, realizado por los mixólogos de Aleph Cocktail Club, el rooftop del Hotel OLOM, con vistas increíbles a la Catedral de Cádiz. Todo ello previa reserva en el 956920193.

Menú Día de Muertos en el corazón de Cádiz