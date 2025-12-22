Suspenden el espectáculo de luz y sonido navideño en San Juan de Dios por el robo de los equipos informáticos

Imagen de la gente que se ha quedado esta tarde esperando el espectáculo de luz y sonido de este lunes a las siete de la tarde

Los cientos de personas que se congregaban esta tarde de lunes en la plaza de San Juan de Dios se han quedado sin poder disfrutar del espactáculo por culpa del robo de los equipos de sonido e informáticos que hacen posible este despliegue de luz y sonido del que vienen disfrutando gaditanos y visitantes durante todas las fiestas de Navidad.

La sorpresa se la llevaron este lunes, 22 de diciembre, la empresa responsable de la actuación cuando se preparaban para la primera entrega que debería haber tenido lugar a las siete de la tarde. Pero su gozo en un pozo ya que se encontraron con que la casetilla en la que se guardan todos los equipos sustraídos tenía un gran agujero por el cual habían accedido los ladrones y se habían apoderado de todo el material, cuyo valor no ha podido ser cuantificado aún por el Ayuntamiento.

Cartel que apareció esta tarde de lunes en las redes sociales avisando del robo / X

Nada más conocido el acto vandálico, responsables del gobierno municipal han contactado con los responsables del espectáculo para saber si se podrá restablecer pronto todo el material robado para así poder retomar lo antes posible este espectáculo navideño que se ha convertido en todo un símbolo de la Navidad de este 2025.

Sobre este respecto, parece la empresa se ha comprometido ha hacer lo posible y lo antes posible lo que haga falta para que Cádiz no esté muchos días sin el espectáculo y ahora menos, que se avecina precisamente la Nochebuena y la Navidad.

El problema está también en que no sólo basta con reponer los ordenadores sino que el proceso que hace posible este bonito juego de luz y música requiere que los ordenadores sean programados de manera correcta, lo que podría retrasar algo más de lo deseado la vuelta a la normalidad, según indican desde el propio Ayuntamiento.

El Ayuntamiento expresaba este mismo lunes su preocupación no sólo por el vergonzoso robo que colocará seguramente a Cádiz en más de un informativo a nivel nacional, sino que estaba estudiando cómo hacerlo saber lo antes posible a los gaditanos para evitar que la gente se agolpe en San Juan de Dios a la espera de un espectáculo que aún tardará algún que otro día en poder reestablecerse. De momento, la solución parecía que iba a ser anunciarlo en la misma plaza pero al cierre de esta información no sabían de qué manera hacerlo.