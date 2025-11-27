Estos son los cinco municipios de Cádiz que encenderán su alumbrado extraordinario de Navidad este fin de semana: luces y mucha ilusión para este 2025

Las principales calles y plazas de las ciudades que componen la Bahía de Cádiz se llenarán de luces y colores durante este fin de semana. Este viernes, 28 de noviembre, y sábado, 29 de noviembre, Cádiz, San Fernando, El Puerto de Santa María, Chiclana, y Puerto Real darán la bienvenida a la Navidad con su alumbrado extraordinario.

Así que si quieres vivir un fin de semana mágico, como si estuvieras dentro de un Cuento de Navidad, no dudes en visitar estos municipios gaditanos para contagiarte del mejor espíritu navideño. Prepara tu cámara de fotos y abrígate bien para pasear por sus calles, enamorarte de su preciosa decoración navideña y dar la bienvenida a la Navidad 2025.

Alumbrado extraordinario Cádiz

La capital gaditana dará el pistoletazo de salida a su programa navideño este viernes, 28 de noviembre, a las 19:00 horas, en la plaza de San Juan de Dios, con la celebración del acto de inauguración del alumbrado, que contará con la colaboración de la bailaora gaditana María Moreno y con el espectáculo de villancicos flamencos 'Puro Cádiz'. A partir de este momento, quedarán iluminadas 65 calles y 22 plazas de la ciudad. Entre ellas, destaca la Plaza de San Juan de Dios, que este año se estrenará una nueva decoración y un nuevo espectáculo de luz y sonido con pases diarios a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas.

Alumbrado extraordinario Puerto Real

Coincidiendo también con Cádiz, Puerto Real se une a encender su alumbrado extraordinario este viernes, 28 de noviembre. Para calentar motores, a las 19:00 horas, habrá un pasacalles de la banda de música 'Pedro Álvarez Hidalgo' por las calles de la población. A continuación, a las 20:00 horas, se procederá al encendido del alumbrado extraordinario de Navidad en la plaza de Jesús, con reparto de gafas de difracción, que provocan efectos especiales en la visión; y la actuación de la agrupación músico vocal Onfive Voices.

Alumbrado extraordinario El Puerto de Santa María

Las principales calles y plazas de El Puerto de Santa María también se llenarán de luz, color e ilusión este viernes, 28 de noviembre, con el alumbrado extraordinario de Navidad. El festejo comenzará a las 18:30 horas con la salilda de la tradicional Cabalgata de la Estrella, protagonizada este año por Ruth Amaya, desde la plaza de la Noria. El cortejo, acompañado de animaciones luminosas, estrellas resplandecientes, grupos locales y bandas musicales, avanzará por la avenida del Ejército, la plaza de Toros (por dentro), calle Los Moros, calle Santa Lucía, plaza España, calle Vicario, calle Ganado, calle Nevería y el lateral de la plaza Peral, accediendo finalmente al interior de esta última desde calle Larga, donde se vivirá uno de los momentos más especiales del día.

Una vez finalizado el itinerario, la Cabalgata alcanzará la plaza Isaac Peral, donde en torno a las 19:30 horas se procederá al encendido oficial del alumbrado navideño, un acto presidido por el alcalde, Germán Beardo, acompañado por la Estrella. El público podrá disfrutar de la actuación del coro del colegio La Salle, así como de una completa programación de animaciones y espectáculos que iluminarán el entorno del Ayuntamiento, realzando la belleza de la Plaza Peral, la Calle Larga y la fachada del Consistorio, que lucirá su mejor imagen para recibir la Navidad.

Alumbrado extraordinario Chiclana

Chiclana también vivirá su día grande de la Navidad este viernes, 28 de noviembre, con su alumbrado extraordinario de la Navidad. Durante el día habrá diferentes actividades: el Pago del Humo, Bda. Fuente Amarga, Bda. María Auxiliadora, Puerta del Ayuntamiento y la plaza Andalucía contarán con buzones de Reyes Magos; a las 12:00 horas se inaugurará el Belén municipal en el atrio del Ayuntamiento. Ya por la tarde, a las 18:00 horas habrá una actuación musical en la puerta del Ayuntamiento, mismo lugar donde, a las 19:00 horas, se procederá al encendido alumbrado 'Navidad' por el Club Atletismo Chiclana.

Esa misma tarde también se inaugurará el Poblado de Papá Noel en la plaza de las Bodegas, el Mercado Navideño en la plaza Jesús Nazareno y el Escenario Real en la plaza Mayor. A su vez, a las 18:30, 19:30 y 20:30 horas tendrá lugar el primer espectáculo lumínico-musical en la calle La Plaza, como ya es tradición cada año.

Alumbrado extraordinario San Fernando

Otra de las ciudades de la Bahía de Cádiz que brillará este fin de semana será San Fernando, pero lo hará este sábado, 29 de noviembre. La artista Nía, ganadora de Operación Triunfo, será la encargada de encender el alumbrado navideño de la ciudad, en un acto que promete emoción, música y un ambiente festivo para toda la familia. La jornada comenzará con una actividad infantil en la Plaza del Rey, pensada para que los más pequeños vivan la magia desde el primer momento y después Nía pulsará el botón del encendido de la Navidad. A continuación, la artista ofrecerá un concierto especial de bienvenida, con villancicos y temas navideños.