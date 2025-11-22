Conoce el programa de la Navidad de Puerto Real 2025

La Navidad de Puerto Real ha comenzado oficialmente con la presentación del cartel de la Navidad, obra de María Rodríguez Bohórquez, y el programa festivo que la delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Puerto Real ha diseñado. Los eventos se van a prolongar hasta el 5 de enero, cuando finalizarán con la Gran Cabalgata de la Ilusión.

VIERNES 21 DE NOVIEMBRE

A las 19:00 h, en el Centro Cultural Iglesia San José. Presentación del cartel anunciador de las Fiestas de Navidad y Reyes, obra de María Rodríguez Bohórquez, y del Programa oficial de actividades. El acto contará con la actuación del coro de la Asociación de Belenistas Ángel Carlier.

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE

A las 19:00 h. Pasacalles de la banda de música ‘Pedro Álvarez Hidalgo’ por las calles de la población.

A las 20:00 h, en la Plaza de Jesús, acto de encendido del alumbrado extraordinario de Navidad, con reparto de gafas de difracción, que provocan efectos especiales en la visión, y la actuación de la agrupación músico vocal Onfive Voices.

SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE

Inicio de la música ambiente navideña en la calle de la Plaza, por las mañanas. A partir del día 15 de diciembre se podrá escuchar por la mañana y por la tarde.

LUNES 1 DE DICIEMBRE

A las 18:00 h, en la Plaza de Jesús, inauguración del Calendario de Adviento. Esta actividad se celebrará todos los días a esta misma hora, hasta el martes 23 de diciembre, incluyendo la apertura diaria de una ventana del calendario y actividades infantiles.

MARTES 2 DE DICIEMBRE

A las 18:00 h, en la Plaza de Jesús, actividades en el Calendario de Adviento.

MIÉRCOLES 3 DE DICIEMBRE

A las 18:00 h, en la Plaza de Jesús, actividades en el Calendario de Adviento.

JUEVES 4 DE DICIEMBRE

A las 18:00 h, en la Plaza de Jesús, actividades en el Calendario de Adviento.

VIERNES 5 DE DICIEMBRE

A las 18:00 h, en la Plaza de Jesús, actividades en el Calendario de Adviento.

A las 19:00 h, en el Centro Cultural Iglesia de San José. Inauguración del Belén Municipal elaborado por la Asociación de Belenistas Ángel Carlier.

SÁBADO 6 DE DICIEMBRE

A las 18:00 h, en la Plaza de Jesús, actividades en el Calendario de Adviento.

DOMINGO 7 DE DICIEMBRE

A las 19:00 h, en el Centro Cultural “Rosa Butler”: CINE NAVIDEÑO EN FAMILIA.

LUNES 8 DE DICIEMBRE

A las 18:00 h, en la Plaza de Jesús, actividades en el Calendario de Adviento.

MARTES 9 DE DICIEMBRE

A las 18:00 h, en la Plaza de Jesús, actividades en el Calendario de Adviento.

MIÉRCOLES 10 DE DICIEMBRE

A partir de las 17:00 h, visita del Jurado a los Belenes inscritos al XLI CONCURSO DE BELENES, organizado por el Ayuntamiento y la Asociación de Belenistas Ángel Carlier.

A las 18:00 h, en la Plaza de Jesús, actividades en el Calendario de Adviento.

JUEVES 11 DE DICIEMBRE

A partir de las 17:00 h, visita del Jurado a los Belenes inscritos al XLI CONCURSO DE BELENES, organizado por el Ayuntamiento y la Asociación de Belenistas Ángel Carlier.

A las 18:00 h, en la Plaza de Jesús, actividades en el Calendario de Adviento.

VIERNES 12 DE DICIEMBRE

A las 18:00 h, en la Plaza de Jesús, actividades en el Calendario de Adviento.

A las 19:00 h, en el Teatro Principal. Pregón de la Navidad, a cargo de José Antonio Piñero Gutiérrez, e imposición de la Estrella de Oro de la Navidad de 2025 a Antonio Fernández Velasco. En el transcurso del mismo se procederá a la lectura del fallo del jurado del XLI Concurso de Belenes.

SÁBADO 13 DE DICIEMBRE

A las 12:00 horas, en la Plaza de Jesús. Zambomba Navideña con la participación de las Academias de Baile de la localidad.

A las 18:00 h, en la Plaza de Jesús, actividades en el Calendario de Adviento.

A las 19:00 h, en el Centro Cultural San José. Presentación del cartel anunciador de la Cabalgata de Reyes Magos, a cargo de la Asociación Puertorrealeña de Reyes Magos y Personajes de la Navidad.

DOMINGO 14 DE DICIEMBRE

A las 11:30 h, en la Plaza de la Alameda. Salida del Cortejo de la Cartera Real, que recorrerá las calles de la Plaza y Ancha, y llegará a la Plaza del Poeta Rafael Alberti.

A las 12:00 h, en la Plaza del Poeta Rafael Alberti. Llegada de la Cartera Real, que recogerá las cartas de las niñas y niños. Entrega de la llave de la Villa al Heraldo Real. El acto contará con una fiesta infantil que incluirá atracciones, talleres educativos, grupos de animación y espectáculos.

A las 18:00 h, en la Plaza de Jesús, actividades en el Calendario de Adviento.

A las 19:00 h, en el Centro Cultural Rosa Butler. Cine Navideño en familia.

LUNES 15 DE DICIEMBRE

Comienza la colocación de Buzones Mágicos en las calles de Puerto Real, para recibir las cartas dirigidas a SS. MM. los Reyes Magos de Oriente, hasta el sábado 3 de enero. Se anunciarán diariamente los lugares donde serán ubicados.

A las 18:00 h, en la Plaza de Jesús, actividades en el Calendario de Adviento.

MARTES 16 DE DICIEMBRE

A las 18:00 h, en el Barrio Jarana, El Marquesado y Meadero de la Reina. Visita de la Cartera Real, que recogerá las cartas de todos los niños y las niñas. Colaboran las Asociaciones de Vecinos de las diferentes barriadas.

A las 18:00 h, en la Plaza de Jesús, actividades en el Calendario de Adviento.

MIÉRCOLES 17 DE DICIEMBRE

A las 18:00 h, en el Centro Cívico de la Barriada Río San Pedro. Llegada de la Cartera Real, que recogerá las cartas de los niños y niñas.

A las 18:00 h, en la Plaza de Jesús, actividades en el Calendario de Adviento.

JUEVES 18 DE DICIEMBRE

A las 18:00 h, en la Plaza de Jesús, actividades en el Calendario de Adviento.

A las 18:30 h, en los jardines de El Porvenir. Llegada de Papa Noel a Puerto Real que, montado en su trineo, recorrerá las calles Sagasta y de la Plaza hasta llegar a la plaza de Jesús, acompañado de grupos de animación y academias de baile.

A continuación, Inauguración de la Casa De Papá Noel, donde recibirá a los niños y niñas de Puerto Real hasta las 21:00 h. La casa permanecerá abierta también el viernes 19 y el sábado 20, en horario de 18:00 h a 21:00 h.

VIERNES 19 DE DICIEMBRE

A las 18:00 h, en la Plaza de Jesús, actividades en el Calendario de Adviento.

A las 18:00 h, en la Plaza de Jesús. Visitas a la Casa de Papa Noel, hasta las 21:00 h.

A las 20:00 h, en el Teatro Principal, espectáculo navideño ‘Zambomband’, a cargo de la banda de música Pedro Álvarez Hidalgo, que estará acompañada por el coro de la Asociación de Belenistas Ángel Carlier y el grupo flamenco “Familia Vadillo”.

A las 22:30 h, en la Carpa instalada en la Plaza del Poeta Rafael Alberti, Gran Fiesta del Bigote, con la actuación del grupo La Jungla Band y DJ Nazaret.

SÁBADO 20 DE DICIEMBRE

A las 11:00 h, en el Centro Cultural “Rosa Butler”, Taller de Dulces Navideños, con elaboración de polvorones de chocolate, roscos de vino y un cursillo infantil de galletas. Con la colaboración de la Asociación Gastronómica Cultural “Villa de Puerto Real”.

A las 12:00 h, en el Centro Cultural “San José”. Cuentacuentos Navideño, organizado por el Ateneo Literario de Artes y Ciencias de Puerto Real.

A las 18:00 h, en la Plaza de Jesús, actividades en el Calendario de Adviento.

A las 18:00 h, en la Plaza de Jesús. Visitas a la Casa de Papa Noel, hasta las 21:00 h.

A las 21:00 h, en la Plaza de Jesús. Concierto de música góspel, con la actuación de Gópel Córdoba.

DOMINGO 21 DE DICIEMBRE

A las 18:00 h, en la Plaza de Jesús, actividades en el Calendario de Adviento.

A las 19:00 h, en el Centro Cultural “Rosa Butler”: Cine Navideño en Familia.

LUNES 22 Y MARTES 23 DE DICIEMBRE

A las 18:00 h, en la Plaza de Jesús, actividades en el Calendario de Adviento.

En la Plaza de Jesús, Video Mapping Navideño, con un espectáculo visual de imagen y sonido proyectado sobre la fachada del ayuntamiento a las 19:00 h, 19:45 h, 20:30 h y 21:15 h.

VIERNES 26 DE DICIEMBRE

A las 17:00 h, en el Centro Cultural “Rosa Butler”, photocall “La magia del andén 9 y ¾”. Una visita al mundo de Harry Potter con la posibilidad de fotografiarse en este lugar de fantasía con el sombrero seleccionador y la vestimenta correspondiente. Abierto hasta las 20:00 horas.

A las 19:00 h, en la Plaza de Jesús: XI Pasacalles de Matracas, que recorrerá la calle de la Plaza hasta la Plaza Carlos Cano, finalizando de nuevo en la Plaza de Jesús. En colaboración con la Asociación Cultural “Rayhana”.

A las 21:00 h, en la Plaza de Jesús: Gran Noche Pre-Uvas, con reparto de uvas, campanadas a las 23:00 horas y actuación de DJ. Con la colaboración de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Puerto Real.

SÁBADO 27 DE DICIEMBRE

A las 17:00 h, en el Centro Cultural “Rosa Butler”, photocall “La magia del andén 9 y ¾”. Una visita al mundo de Harry Potter con la posibilidad de fotografiarse en este lugar de fantasía con el sombrero seleccionador y la vestimenta correspondiente. Abierto hasta las 20:00 horas.

DOMINGO 28 DE DICIEMBRE

A las 17:00 h, en el Centro Cultural “Rosa Butler”, photocall “La magia del andén 9 y ¾”. Una visita al mundo de Harry Potter con la posibilidad de fotografiarse en este lugar de fantasía con el sombrero seleccionador y la vestimenta correspondiente. Abierto hasta el final de la proyección.

A las 19:00 h, en el Centro Cultural “Rosa Butler”: Cine Navideño en familia.

MARTES 30 DE DICIEMBRE

A las 19:00 h, en el Teatro Principal: Ballet El Cascanueces, a cargo de “Cía. El Garaje”, de Cádiz.

MADRUGADA DEL JUEVES 1 DE ENERO

A partir de las 00:30 horas, en la carpa instalada en la Plaza del Poeta Rafael Alberti: Gran Fiesta de Año Nuevo, con la actuación de la orquesta Alldara Show y Dj Chato.

VIERNES 2 DE ENERO

A las 12:00 horas, en la sede de la Federación de Peñas Puertorrealeñas (Calle de la Plaza), desayuno navideño, concurso de dibujo y paje misterioso. Colabora la Federación de Peñas Puertorrealeñas.

A las 19:00 horas, en la Plaza de Jesús, musical infantil, con el espectáculo “A través de Pixar”, que incluye personajes de sus películas, como Monstruos S. A. o Toy Story.

SÁBADO 3 DE ENERO

A las 17:00 horas, en la Barriada del Río San Pedro, llegada en barco de los Reyes Magos al Club Náutico Río San Pedro, y posterior Cabalgata por las calles de la Barriada. Organizada por el Ayuntamiento, con la colaboración de asociaciones vecinales y del Club Náutico Río San Pedro.

LUNES 5 DE ENERO

A las 17:00 horas, en la Puntilla del Muelle, llegada en helicóptero de SS.MM. los Reyes Magos de Oriente: Melchor, Gaspar y Baltasar. Saludo de bienvenida y posterior cabalgata. Se habilitarán varios tramos especiales sin sonido, sin azúcar, sin espera y movilidad reducida.

Al finalizar la Cabalgata, en la Plaza de Jesús: mensaje de despedida de SS.MM. los Reyes Magos de Oriente: Melchor, Gaspar y Baltasar a todas las niñas y niños de Puerto Real.

BELEN MUNICIPAL: DEL 6 DE DICIEMBRE AL 4 DE ENERO.

Centro Cultural “San José”.

Horario: lunes a viernes, de 11:00 a 13:00 h y de 18:00 a 21:00 h

Sábados, domingos y festivos de 11:00 h a 14:00 h.

24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero: cerrado