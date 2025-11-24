Programación de la Navidad 2025 en Chiclana: fechas, horarios y espectáculos

El Ayuntamiento de Chiclana ha preparado para esta Navidad un amplio programa de actividades con el apoyo de colectivos de la ciudad. El inicio será el viernes 28 de noviembre con el encendido del alumbrado extraordinario y finalizará el 5 de enero con la Cabalgata de los Reyes Magos. Y en ese calendario habrá mercadillos, actuaciones musicales, espectáculos de luces, el poblado de Papá Noel, chocolatada, pre-uvas o cabalgatas.

"Se trata de una programación pensada para todos y todas”, apuntaron desde la concejalía de Fiestas en la presentación.

Programación de la Navidad en Chiclana

VIERNES 28 NOVIEMBRE

BUZONES REYES MAGOS. Lugares: Pago del Humo, Bda Fuente Amarga, Bda María Auxiliadora, Puerta del Ayuntamiento, Plaza Andalucía.

12:00 h - INAUGURACIÓN BELÉN MUNICIPAL. Lugar: Atrio del Ayuntamiento.

18:00 h - ACTUACIÓN MUSICAL. Lugar: Puerta del Ayuntamiento.

19:00 h - ENCENDIDO ALUMBRADO “NAVIDAD” por CLUB ATLETISMO CHICLANA. Lugar: Puerta del Ayuntamiento.

INAUGURACIÓN POBLADO PAPA NOEL. Lugar: Plaza de las Bodegas.

INAUGURACIÓN MERCADO NAVIDEÑO. Lugar: Plaza Jesús Nazareno.

INAUGURACIÓN “ESCENARIO REAL” . Lugar: Plaza Mayor.

PRIMER ESPECTÁCULO LUMÍNICO- MUSICAL. Lugar: Calle La Plaza.

18:30 h- 19:30 h -20:30 h - ESPECTÁCULO LUMÍNICO MUSICAL. Lugar: Calle La Plaza.

SÁBADO 29 NOVIEMBRE

18:30 h-19:30 h-20:30 h - ESPECTÁCULO LUMÍNICO- MUSICAL. Lugar: Calle La Plaza.

21:00 h - CENA GALA “CAMPAÑA NINGÚN NIÑO/A SIN JUGUETE” . Lugar: Bodegas Miguel Guerra Avda Diputación.

LUNES 1 DICIEMBRE

17:30 h - APERTURA VENTANA CALENDARIO ADVIENTO . Lugar: Plaza Mayor.

18:30 h-19:30 h-20:30 h - ESPECTÁCULO LUMÍNICO- MUSICAL. Lugar: Calle La Plaza.

20:00 h - PREGÓN NAVIDAD. Lugar: Iglesia Convento Jesús Nazareno.

MARTES 2 DICIEMBRE

17:30 h - APERTURA VENTANA CALENDARIO ADVIENTO. Lugar: Plaza Mayor.

18:30 h-19:30 h-20:30 h - ESPECTÁCULO LUMÍNICO- MUSICAL. Lugar: Calle La Plaza.

MIÉRCOLES 3 DICIEMBRE

17:30 h - APERTURA VENTANA CALENDARIO ADVIENTO. Lugar: Plaza Mayor.

18:30 h-19:30 h-20:30 h - ESPECTÁCULO LUMÍNICO- MUSICAL. Lugar: Calle La Plaza.

JUEVES 4 DICIEMBRE

17:30 h - APERTURA VENTANA CALENDARIO ADVIENTO. Lugar: Plaza Mayor.

18:30 h-19:30 h-20:30 h - ESPECTÁCULO LUMÍNICO- MUSICAL. Lugar: Calle La Plaza.

VIERNES 5 DICIEMBRE

17:30 h - APERTURA VENTANA CALENDARIO ADVIENTO. Lugar: Plaza Mayor.

18:00 h - INAUGURACIÓN ARBOL DE CROCHET BARRIADA DE SANTA ANA. Lugar: Glorieta Hermano Eufrasio.

20:00 h - MÚSICA EN NAVIDAD-Solista Josué Sanher (Música latina y éxitos actuales). Lugar: Calle Corredera con Vega ( La Flamenca).

18:30 h-19:30 h-20:30 h - ESPECTÁCULO LUMÍNICO- MUSICAL. Lugar: Calle La Plaza.

20:00 h - ZAMBOMBA. Lugar: “Escenario Real” en Plaza Mayor.

SÁBADO 6 DICIEMBRE

BUZONES REYES MAGOS. Lugares: Pinar Franceses, Zona Retortillo, Zona El Campito, Puerta del Ayuntamiento, Plaza Andalucía.

17:30 h - APERTURA VENTANA CALENDARIO ADVIENTO. Lugar: Plaza Mayor.

18:30 h-19:30 h-20:30 h - ESPECTÁCULO LUMÍNICO- MUSICAL. Lugar: Calle La Plaza.

20:00 h - ZAMBOMBA ANA RANCAPINO. Lugar: Escenario Real en Plaza Mayor.

DOMINGO 7 DICIEMBRE

17:30 h - ESPECTÁCULO INFANTIL . Lugar: “Escenario Real” en Plaza Mayor.

17:30 h - APERTURA VENTANA CALENDARIO ADVIENTO. Lugar: Plaza Mayor.

MÚSICA EN NAVIDAD-Solista Alan Solo (Grandes éxitos del Pop Rock). Lugar: Plaza de Andalucía.

18:30 h-19:30 h-20:30 h - ESPECTÁCULO LUMÍNICO- MUSICAL. Lugar: Calle La Plaza.

20:00 h - ZAMBOMBA. Lugar: “Escenario Real” en Plaza Mayor.

LUNES 8 DICIEMBRE

12:30 h - CUENTA CUENTOS. Lugar: Escenario Real en Plaza Mayor.

17:30 h - APERTURA VENTANA CALENDARIO ADVIENTO. Lugar: Plaza de las Bodegas.

18:30 h-19:30 h-20:30 h - ESPECTÁCULO LUMÍNICO- MUSICAL. Lugar: Calle La Plaza.

MARTES 9 DICIEMBRE

12:00 h - MÚSICA EN NAVIDAD-Solista Alfred Romero (Versiones variadas Pop Rock). Lugar: Plaza de la Bodegas.

16:00 h - Visita jurado belenes particulares, hermandades y asociaciones.

17:30 h - APERTURA VENTANA CALENDARIO ADVIENTO. Lugar: Plaza Mayor.

18:30 h-19:30 h-20:30 h - ESPECTÁCULO LUMÍNICO- MUSICAL. Lugar: Calle La Plaza.

MIÉRCOLES 10 DICIEMBRE

16:00 h - Visita jurado belenes particulares, hermandades y asociaciones.

17:30 h - APERTURA VENTANA CALENDARIO ADVIENTO. Lugar: Plaza Mayor.

18:30 h-19:30 h-20:30 h - ESPECTÁCULO LUMÍNICO- MUSICAL. Lugar: Calle La Plaza.

19:00 h - CONCIERTO “TUBAS CHRISTMAS”. Lugar: Puerta Ayuntamiento.

JUEVES 11 DICIEMBRE

17:30 h - APERTURA VENTANA CALENDARIO ADVIENTO. Lugar: Plaza Mayor.

18:00 h - ENTREGA DE PREMIOS BELENES PARTICULARES, HERMANDADES, ASOCIACIONES. Lugar: Atrio del Ayuntamiento.

18:30 h - CONCIERTO DE VILLANCICOS ANGLOSAJONES. Lugar: Puerta del Ayuntamiento.

18:30 h-19:30 h-20:30 h - ESPECTÁCULO LUMÍNICO- MUSICAL. Lugar: Calle La Plaza.

VIERNES 12 DICIEMBRE

17:30 h - APERTURA VENTANA CALENDARIO ADVIENTO. Lugar: Plaza Mayor.

18:30 h-19:30 h-20:30 h - ESPECTÁCULO LUMÍNICO- MUSICAL. Lugar: Calle La Plaza.

20:00 h - ZAMBOMBA. Lugar: Escenario Real.

20:00 h - ENSAYO SOLIDARIO-SALVEMOS LA ILUSIÓN. Salida: Plaza de las Bodegas (Monumento Solidaridad).

SABADO 13 DICIEMBRE

13:00 h - MÚSICA EN NAVIDAD-Dúo En Clave (Versiones Flamenco Pop). Lugar: Plaza de la Bodegas.

16:00 h a 21,00 h - PORTAL VIVIENTE. Lugar: Plazoleta junto a Local Social C/ Carlos V.

17:30 h - APERTURA VENTANA CALENDARIO ADVIENTO . Lugar: Plaza Mayor.

18:30 h-19:30 h-20:30 h - ESPECTÁCULO LUMÍNICO- MUSICAL. Lugar: Calle La Plaza.

DOMINGO 14 DICIEMBRE

10:00 h - XXXII CROSS PINAR DE LA BARROSA. Lugar: Pinar de la Barrosa.

17:30 h - APERTURA VENTANA CALENDARIO ADVIENTO. Lugar: Plaza Mayor.

18:30 h-19:30 h-20:30 h - ESPECTÁCULO LUMÍNICO- MUSICAL. Lugar: Calle La Plaza.

LUNES 15 DICIEMBRE

17:30 h - APERTURA VENTANA CALENDARIO ADVIENTO. Lugar: Plaza Mayor.

18:30 h-19:30 h-20:30 h - ESPECTÁCULO LUMÍNICO- MUSICAL. Lugar: Calle La Plaza.

20:00 h - ACTUACIÓN COROS DE VILLANCICOS Y CAMPANILLEROS. Lugar: Puerta del Ayuntamiento.

MARTES 16 DICIEMBRE

17:30 h - APERTURA VENTANA CALENDARIO ADVIENTO. Lugar: Plaza Mayor.

18:00 h - XVI GALA BENÉFICA “NINGÚN NIÑO/A SIN JUGUETE” Primera Parte. Lugar: Teatro Moderno.

18:00 h - MÚSICA EN NAVIDAD-Dúo The Watermelons (Versiones variadas). Lugar: Plaza de la Bodegas.

18:30 h-19:30 h-20:30 h - ESPECTÁCULO LUMÍNICO- MUSICAL. Lugar: Calle García Gutiérrez.

MIÉRCOLES 17 DICIEMBRE

17:30 h - APERTURA VENTANA CALENDARIO ADVIENT . Lugar: Plaza de las Bodegas.

18:00 h - XVI GALA BENÉFICA “NINGÚN NIÑO/A SIN JUGUETE” Segunda Parte. Lugar: Teatro Moderno.

18:30 h - MÚSICA EN NAVIDAD- LA FRAGUA (Zambomba campanillera y flamenca). Lugar: Puerta Ayuntamiento.

18:30 h-19:30 h-20:30 h - ESPECTÁCULO LUMÍNICO- MUSICAL. Lugar: Calle La Plaza.

JUEVES 18 DICIEMBRE

BUZONES REYES MAGOS. Lugares: Marquesado, Zona Bda El Torno, Bda Los Frutales, Puerta del Ayuntamiento, Plaza Andalucía.

17:30 h - APERTURA VENTANA CALENDARIO ADVIENTO. Lugar: Plaza Mayor.

18:30 h-19:30 h-20:30 h - ESPECTÁCULO LUMÍNICO- MUSICAL. Lugar: Calle La Plaza.

20:00 h - ACTUACIÓN COROS DE VILLANCICOS Y CAMPANILLEROS. Lugar: Plaza de las Bodegas.

VIERNES 19 DICIEMBRE

17:30 h - APERTURA VENTANA CALENDARIO ADVIENTO. Lugar: Plaza Mayor.

18:30 h - CABALGATA PAPÁ NOEL. SALIDA: Parque Huerta Rosario. LLEGADA: Ayuntamiento.

18:30 h-19:30 h-20:30 h - ESPECTÁCULO LUMÍNICO- MUSICAL. Lugar: Calle La Plaza.

20:30 h - CONCIERTO NAVIDAD CORAL POLIFÓNICA SANCTI PETRI. Lugar: Iglesia de San Juan Bautista.

20:30 h - X PREGÓN DE LOS REYES MAGOS. Lugar: Capilla de la soledad.

21:30 h - ZAMBOMBA. Lugar: Escenario Real en Plaza Mayor.

SÁBADO 20 DICIEMBRE

De 17 a 20:30 h - INAUGURACIÓN CASA DE PAPÁ NOEL. Lugar: Plaza de las Bodegas.

17:30 h - APERTURA VENTANA CALENDARIO ADVIENTO. Lugar: Plaza Mayor.

RUTA DE ZAMBOMBA NAVIDEÑA . Comienzo en Pza Andalucía y finalización en Escenario Real de Plaza Mayor.

18:30 h-19:30 h-20:30 h - ESPECTÁCULO LUMÍNICO- MUSICAL. Lugar: Calle La Plaza.

19:00 h - FRITADA DE TORTAS DE NOCHEBUENA. Lugar: Peña Flamenca Chiclanera-C/Luna s/n.

20:00 h - CONCIERTO DE NAVIDAD. Lugar: Teatro Moderno.

DOMINGO 21 DICIEMBRE

12:00 h - PANOLEADA MOTERA BENEFICA 2025 a beneficio de niños/ as en oncología. Lugar: Calle Fernando de Magallanes.

De 12 a 13:30 h - RECOGIDA DE CARTAS EN LA CASA DE PAPÁ NOEL. Lugar: Plaza de las Bodegas.

13:00 h - MÚSICA EN NAVIDAD- Dúo Duhadas (Versiones variadas). Lugar: Calle Arroyuelo.

16:30 h - PAPÁ Y MAMÁ NOEL SOBRE EL RÍO IRO. Lugar: Río Iro.

17:30 h - APERTURA VENTANA CALENDARIO ADVIENTO. Lugar: Plaza Mayor.

18:30 h-19:30 h-20:30 h - ESPECTÁCULO LUMÍNICO- MUSICAL. Lugar: Calle La Plaza.

19:30 h - ACTUACIÓN COROS DE VILLANCICOS Y CAMPANILLEROS . Lugar: Plaza Jesús Nazareno.

LUNES 22 DICIEMBRE

De 17 a 20:30 h - RECOGIDA DE CARTAS EN LA CASA DE PAPÁ NOEL. Lugar: Plaza de las Bodegas.

17:30 h - APERTURA VENTANA CALENDARIO ADVIENTO. Lugar: Plaza Mayor.

18:30 h - MÚSICA EN NAVIDAD-Dúo M&M Acoustic (Versiones en acústico). Lugar: Calle Corredera con Vega ( La Flamenca).

18:30 h-19:30 h-20:30 h - ESPECTÁCULO LUMÍNICO- MUSICAL. Lugar: Calle La Plaza.

MARTES 23 DICIEMBRE

12:00 h - MÚSICA EN NAVIDAD-Trío Flamencura (Flamenco Fusión). Lugar: Calle Corredera con Vega ( La Flamenca).

De 17 a 20:30 h - RECOGIDA DE CARTAS EN LA CASA DE PAPÁ NOEL. Lugar: Puerta Ayuntamiento.

17:30 h - APERTURA VENTANA CALENDARIO ADVIENTO. Lugar: Plaza Mayor.

18:30 h-19:30 h-20:30 h - ESPECTÁCULO LUMÍNICO- MUSICAL. Lugar: Calle La Plaza.

20:30 h - ZAMBOMBA. Lugar: Escenario Real- Plaza Mayor.

MIÉRCOLES 24 DICIEMBRE

De 12 a 13:30 h - RECOGIDA DE CARTAS EN LA CASA DE PAPÁ NOEL. Lugar: Plaza de las Bodegas.

17:30 h - APERTURA VENTANA CALENDARIO ADVIENTO. Lugar: Plaza Mayor.

18:30 h-19:30 h-20:30 h - ESPECTÁCULO LUMÍNICO- MUSICAL. Lugar: Calle La Plaza.

VIERNES 26 DICIEMBRE

10:00 h - Visitas: INAUGURACIÓN POSADA REAL. Lugar: Calle Larga, 16.

18:00 h - “CHOCOLATADA POPULAR”, CON DEGUSTACIÓN DE CHOCOLATE Y ROSQUILLAS. Lugar: Plaza Mayor.

18:00 h - LLEGADA Y RECOGIDA DE CARTAS POR EL “CARTERO REAL “. Lugar: Escenario Real en Plaza Mayor.

18:30 h - MÚSICA EN NAVIDAD-Jazz Bahía. Lugar: Plaza Mayor.

18:30 h-19:30 h-20:30 h - ESPECTÁCULO LUMÍNICO- MUSICAL. Lugar: Calle La Plaza.

20:00 h - MÚSICA EN NAVIDAD-Candle Light Sax (Versiones navideñas). Lugar: Plaza Andalucía.

SÁBADO 27 DICIEMBRE

12:00 h - MÚSICA EN NAVIDAD-Solista Rock & All (Grandes éxitos nacionales e internacionales). Lugar: Plaza de las Bodegas.

18:30 h - CABALGATA ESTRELLA DE ORIENTE. Salida: Anfiteatro Alameda del Río. Final: Ayuntamiento.

19:30 h-20:30 h-21,30 h - ESPECTÁCULO LUMÍNICO- MUSICAL. Lugar: Calle La Plaza.

DOMINGO 28 DICIEMBRE

12:30 h - INAUGURACIÓN “PALACIO DE ORIENTE”. Lugar: C/ García Gutiérrez.

18:00 h - RECOGIDA DE CARTAS POR EL CARTERO REAL. Lugar: Atrio del Ayuntamiento.

18:30 h-19:30 h-20:30 h - ESPECTÁCULO LUMÍNICO- MUSICAL . Lugar: Calle La Plaza.

19:30 h - LA MAGIA DE LA NAVIDAD.-ACTUACIÓN DEL “MAGO ANTONIO”. Lugar: Escenario Real” en Plaza Mayor.

LUNES 29 DICIEMBRE

12:00 h - PRE-UVAS INFANTIL. Lugar: Plaza Mayor.

ESPECTÁCULO INFANTIL. Lugar: Escenario Real en Plaza Mayor.

18:00 h - RECOGIDA DE CARTAS POR EL CARTERO REAL. Lugar: Atrio del Ayuntamiento.

18:30 h-19:30 h-20:30 h - ESPECTÁCULO LUMÍNICO- MUSICAL. Lugar: Calle La Plaza.

20:30 h / 21:00 h / 21:30 h - VIDEOMAPPING NAVIDEÑO. Lugar: Plaza Mayor.

MARTES 30 DICIEMBRE

16:30 h - XIII CARRERA “SAN SILVESTRE CHICLANERA” a beneficio de Olla Solidaria. Salida y meta: Anfiteatro Alameda del Río.

18:00 h - RECOGIDA DE CARTAS POR EL CARTERO REAL. Lugar: Atrio del Ayuntamiento.

18:30 h-19:30 h-20:30 h - ESPECTÁCULO LUMÍNICO- MUSICAL . Lugar: Calle La Plaza.

20:30 h - NEVADA NAVIDEÑA . Lugar: Plaza Mayor.

00:00 h - PRE-UVAS ADULTOS Y NEVADA . Lugar: Plaza Mayor.

MIÉRCOLES 31 DICIEMBRE

11,00 h - VI GRAN RETO SOLIDARIO “1000 BURPEES” . Lugar: Polígono La Hoya.

18:30 h-19:30 h-20:30 h - ESPECTÁCULO LUMÍNICO- MUSICAL . Lugar: Calle La Plaza.

VIERNES 2 ENERO

ESPECTÁCULO INFANTIL. Lugar: Escenario Real en Plaza Mayor.

12:00 h - LLEGADA REYES MAGOS A LA CIUDAD . Lugar recepción: Atrio del Ayuntamiento.

18:00 h - RECOGIDA DE CARTAS POR EL CARTERO REAL. Lugar: Atrio del Ayuntamiento.

18:30 h-19:30 h-20:30 h - ESPECTÁCULO LUMÍNICO- MUSICAL . Lugar: Calle La Plaza.

SÁBADO 3 ENERO

10,00 h - DESAYUNO “MÁGICO” con los Reyes Magos. Lugar: Bodegas Miguel Guerra.

18:00 h - “MERIENDA CORTE REAL “con los niños y niñas de la Asociación Síndrome Down y Asociación de Autistas. Lugar: Bodegas Miguel Guerra.

18:00 h - RECOGIDA DE CARTAS POR EL CARTERO REAL. Lugar: Atrio del Ayuntamiento.

CUENTA CUENTOS. Lugar: Escenario Real en Plaza Mayor.

18:30 h-19:30 h-20:30 h - ESPECTÁCULO LUMÍNICO- MUSICAL. Lugar: Calle La Plaza.

DOMINGO 4 ENERO

18:30 h - CABALGATA CARTERO REAL. Salida: Anfiteatro, Alameda del Río. Final: Ayuntamiento.

NEVADA NAVIDEÑA a la llegada de la Cabalgata. Lugar: Puerta del Ayuntamiento.

18:30 h-19:30 h-20:30 h - ESPECTÁCULO LUMÍNICO- MUSICAL. Lugar: Calle La Plaza.

21:00 h - SORTEO DE LAS CARTAS DE LA ILUSIÓN. Lugar: Seda de Asociación Reyes Magos.

LUNES 5 ENERO