Chiclana: Presentado un amplio programa navideño que ‘ilumina tu corazón’

La primera teniente de alcalde, Ana González, y el delegado municipal de Fiestas, Fede Díaz, presentaron hoy la programación de actos de Navidad, así como el cartel anunciador: ‘La Navidad en Chiclana ilumina tu corazón’, obra de Elisa Vela y Marien Otero, gerentes de Crecederas. En el acto estuvieron acompañados de los delegados municipales Mari Ángeles Martínez Rico, Roberto Palmero, José Vera y Susana Rivas; las autoras del cartel, así como de representantes de la Asociación de Reyes Magos de Chiclana, de la Plataforma de Comerciantes Vive Chiclana, de la Asociación de Comerciantes de la calle Ancha, de la Asociación Chiclanera de Hostelería, de la Asociación de Empresas de Chiclana y de la Asociación de Belenistas María Auxiliadora.

Ana González destacó que “contamos con una amplia programación, fruto del trabajo coordinado de las distintas delegaciones municipales y con el apoyo de numerosos colectivos de la ciudad. Todo ello, para que tengamos unas maravillosas fiestas 2025-2026”.

Por su parte, Fede Díaz declaró que “hoy ponemos de largo todo el esfuerzo y el cariño de este equipo de gobierno a las fiestas de nuestra ciudad, en este caso, a la Navidad. Unas fiestas que ayudan a dinamizar la economía”. Para añadir que “se trata de una programación pensada en todos y todas”, a la vez que afirmó que se ha realizado “un esfuerzo para llegar a nuevos puntos en cuanto al alumbrado extraordinario”-

Programación Navidad

En cuanto a la programación, hay que señalar que los actos oficiales comenzarán el viernes 28 de noviembre, momento en el que se instalarán los buzones de los Reyes Magos en lugares como Pago del Humo, Fuente Amarga, María Auxiliadora, Plaza de Andalucía y Puerta del Ayuntamiento, aunque la primera actividad será a las 12.00 horas con la inauguración del Belén Municipal en el Atrio del Ayuntamiento.

A las 18.00 horas, habrá actuación musical en la puerta del Ayuntamiento, donde una hora más tarde se procederá al encendido del alumbrado extraordinario por parte del club Atletismo Chiclana. Y, a continuación, se inaugurarán el poblado de Papá Noel, en la plaza de Las Bodegas; el Mercado Navideño, en la plaza de Jesús Nazareno; el Escenario Real, en la Plaza Mayor y se llevará a cabo el primer espectáculo lumínico-musical con la actuación de Danzarte en la calle La Plaza, que se llevará a cabo a diario a las 18.30, 19.30 y 20.30 horas.

Por otro lado, el sábado 29, a partir de las 21.00 horas, se celebrará la cena gala de la Campaña ‘Ningún Niño sin Juguetes’ en las Bodegas Miguel Guerra con la presencia de unas 500 personas.

El mes de diciembre dará inicio el día 1, a las 17.30 horas, con el Calendario de Adviento en la Plaza de Las Bodegas, que se desarrollará hasta el día 24; para continuar, a las 20.00 horas, con el Pregón de Navidad a cargo de Cristina Fernández en el convenio de Jesús Nazareno.

Los días 2, 3, 4 y 5 de diciembre continuarán las actividades del calendario y del espectáculo lumínico-musical, aunque este último día también será la inauguración del árbol de crochet de la barriada de Santa Ana, a las 18.00 horas; el espectáculo Música en Navidad, a cargo de Josué Sanher en la calle Corredera a las 20.00 horas, coincidiendo con la zambomba prevista en la Plaza Mayor.

El sábado 6, los buzones de los Reyes Magos se instalarán en el Pinar de los Franceses, El Retortillo y El Campito y se llevará a cabo la zambomba de Ana Rancapino en el Escenario Real de la Plaza Mayor a las 20.00 horas. Y el domingo 7, habrá un espectáculo infantil a las 17.30 horas en el Escenario Real de la Plaza Mayor, donde a las 20.00 horas habrá una zambomba. Además, a las 17.30 horas será el espectáculo de Música en Navidad, a cargo de Alan Solo en la Plaza de Andalucía.

El lunes 8 de diciembre, además de la apertura de la ventana de adviento y del espectáculo lumínico-musical, se llevará a cabo un cuentacuentos a las 12.30 horas en la Plaza Mayor. El martes 9 Alfred Romero protagonizará un espectáculo de Música en Navidad, a las 12.00 horas, en la Plaza de Las Bodegas y ese mismo día será la visita del jurado de las muestras de belenes, que continuará al día siguiente, en el que también será el concierto ‘Tubas Christmas’, a las 19.00 horas, en la puerta del Ayuntamiento y protagonizado por la Academia de Música Municipal Maestro Enrique Montero; mientras que el jueves 11 será la entrega de premios de dicha muestra de belenes a las 18.00 horas en el Atrio del Consistorio, para continuar media hora después con el concierto de villancicos anglosajones.

El viernes 12 habrá zambomba a las 20.00 horas en la Plaza Mayor, coincidiendo con el ensayo solidario ‘Salvemos la ilusión’ por las calles del centro, protagonizado por la cuadrilla del Cristo de Medinaceli y la Asociación Salvemos la Ilusión. El sábado 13, a las 13.00 horas, está prevista la actuación del Dúo En Clave en la plaza de Las Bodegas y se desarrollará el Portal de Belén Viviente en la Asociación de Vecinos Federico García Lorca de 16.00 a 21.00 horas. Y ya el domingo 14 de diciembre se celebrará el Cross Pinar de La Barrosa, a partir de las 10.00 horas.

Por otro lado, el lunes 15, a las 20.00 horas, actuarán coros de villancicos y campanilleros en la puerta del Ayuntamiento. El martes 16 se celebrará una nueva entrega de ‘Música por Navidad’ protagonizado por el dúo The Watermelons, a las 17.30 horas, en la plaza de Las Bodegas y a las 18.00 horas, en el Teatro Moderno, será la primera parte de la XVI Gala Benéfica de House of Dreams, que tendrá su continuidad al día siguiente; y el miércoles 17 actuará la zambomba campanillera y flamenca ‘La Fragua’, a las 18.30 horas ,en la puerta del Ayuntamiento.

El jueves 18 se instalarán los buzones de los Reyes Magos en El Marquesado, El Torno y barriada Los Frutales y a las 20.00 horas se ha programado la actuación de coros de villancicos y campanilleros en la plaza de Las Bodegas.

Ya el viernes 19, a las 18.30 horas, será la Cabalgata de Papá Noel por las calles del centro, con salida de Huerta del Rosario y llegada al Ayuntamiento; el Concierto de Navidad de la Coral Polifónica Sancti Petri a las 20.30 horas, en la Iglesia de San Juan Bautista, mientras que a esa misma hora ser desarrollará el X Pregón de los Reyes Magos, a cargo de Alba Guerrero en la capilla de La Soledad. Y a las 21.30 horas, habrá zambomba en el Escenario Real de la Plaza Mayor.

El sábado 20, a las 17.00 horas, se inaugura la Casa de Papá Noel en la Plaza de Las Bodegas, que podrá visitarse hasta el día 24; la Ruta de Zambomba Navideña, a partir de las 17.30 horas, con inicio en Plaza de Andalucía y finalización en el Escenario Real de la Plaza Mayor; la Fritá de Tortas de Nochebuena, a las 19.00 horas, en la Peña Flamenca Chiclanera. Y el concierto de Navidad de la Banda de Música Municipal, a las 20.00 horas, en el Teatro Moderno.

Y el domingo 21, de 12.00 a 13.30 horas, se llevarán a cabo la recogida de cartas en la Casa de Papá Noel, en la plaza de Las Bodegas; Música por Navidad, a las 13.30 horas, en la Calle Arroyuelo; a las 12.00 horas tendrá lugar la papanoleada motera benéfica 2025 con inicio en la calle Fernando de Magallanes; a las 13.00 horas, están programadas la actuación del dúo Duhadas en la calle Arroyuelo; la regata ‘Papá y Mamá Noel sobre el río Iro’. a partir de las 16.30 horas. y la actuación del coro de villancicos y campanilleros. a las 19.30 horas. en la plaza Jesús Nazareno.

Por otro lado, el lunes 22 continuará la recogida de cartas en la Casa de Papá Noel de 17.00 a 20.30 horas; y Música por Navidad con la actuación del dúo M&M, a las 18.30 horas, en la calle Corredera. El martes 23 será la actuación del Trío Flamencura, a las 12.00 horas, en la calle Corredera, continuará la recogida de cartas en la casa de Papá Noel de 17.00 a 20.30 horas, y la zambomba en el Escenario Real de la Plaza Mayor a las 20.30 horas. Y el miércoles 24 finalizará la recogida de cartas en la Casa de Papá Noel de 12.00 a 13.30 horas.

Ya el día viernes 26, a las 10.00 horas, se inaugura la Posada Real en la calle Larga 16, que permanecerá abierta hasta el día 5; mientras que la Plaza Mayor acogerá la ‘Chocolatada Popular’ y la primera recogida de cartas por el Cartero Real será a partir de las 18.00 horas, que repetirá los días 28, 29 y 30 de diciembre y 2 y 3 de enero, a las 18.00 horas en el Atrio del Ayuntamiento. Además, a las 18.30, en la Plaza Mayor y a las 20.00 horas en la plaza de Andalucía se han programado dos nuevas entregas de ‘Música por Navidad’, la primera de Jazz Bahía y la segunda de Candle Light Sax.

Uno de los momentos más destacados de la Navidad llegará el sábado 27, a partir de las 18.30 horas, con la Cabalgata de la Estrella de Oriente. Además, ese día a las 12.00 horas actuará Rock & All en la plaza de Las Bodegas. Y el domingo 28 será la inauguración del Palacio de Oriente, a las 12.30 horas, en la calle García Gutiérrez, la recogida de cartas por Papá Noel, a las 18.00 horas, y el espectáculo de magia del Mago Antonio en el Escenario Real de la Plaza Mayor a las 19.30 horas.

El lunes 29 de diciembre a las 12.00 horas serán las Preuvas Infantiles en la Plaza Mayor, que tendrá continuidad con un espectáculo infantil. Y en ese mismo punto se llevará a cabo el Videomapping Navideño a las 20.30, 21.00 y 21.30 horas en la Plaza Mayor.

Ya el martes 30 se celebrará la Carrera San Silvestre y las Preuvas de adultos y Nevada a las 00.00 horas en la Plaza Mayor. Y el domingo 31 será el VI Gran Reto Solidario 1.000 Burpees en Inerzia Sport&Clinic a las 11.00 horas.

El año 2026 comenzará el viernes 2 con la recogida de cartas por el Cartero Real y el espectáculo lumínico-musical, así como el espectáculo infantil y, como novedad, la llegada de los Reyes Magos al Ayuntamiento de Chiclana, donde serán recibidos por el alcalde, que les entregará las llaves de la Ciudad. El sábado 3 de enero será el Desayuno Mágico de la Asociación de Reyes Magos, a las 10.00 horas, y la Merienda de la Corte Real, a las 18.00 horas, en Miguel Guerra; además de un cuentacuentos en el Escenario Real de la Plaza Mayor.

El día 4 a las 18.30 horas se celebrarán la salida del Cartero Real por las calles del centro, la Nevada en la Puerta del Ayuntamiento tras la cabalgata; y a las 21.00 horas el sorteo de las cartas de la Ilusión en la sede de la Asociación de Reyes Magos.

Finalmente, el día 5 comenzará a las 12.00 horas con la Salida Real en coches clásicos de Sus Majestades los Reyes Magos, la Estrella de Oriente y el Cartero Real por las calles de la ciudad, un programa que se completará con la entrega de regalos del sorteo de las cartas de la Ilusión a las 13.30 horas en el Centro Box; y la Cabalgata de la Ilusión.