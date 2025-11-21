Programación de la Navidad 2025 en El Puerto: fechas, horarios, cabalgatas y espectáculos
El Ayuntamiento presenta las actividades para estas fechas bajo el lema 'La Navidad de tus sueños está en El Puerto'
El Ayuntamiento de El Puerto, a través de su concejalía de Fiestas ya tiene preparada su programación de Navidad para este 2025, que llega con el lema 'La Navidad de tus sueños está en El Puerto'. Durante diciembre y hasta el día de Reyes hay un calendario completo con actividades gratuitas, siete cabalgatas, encuentros con los personajes de la Navidad, espectáculos y mercadillos en la ciudad para el disfrute de todos y sobre todo de los más pequeños.
El Musical Tributo a Disney o el mercado de dulces navideños, el belén viviente o la casa de Papa Noel se unen a propuestas como la exposición Disney Animatronics y otras novedades como el Musical Esperanza María, sin olvidar las cabalgatas.
El alcalde, Germán Beardo, y el concejal de Fiestas David Calleja han hecho la presentación oficial de todas las actividades, que tendrán su punto de salida el día 28 de noviembre con el encendido del alumbrado extraordinario.
Programación completa de la Navidad 2025 en El Puerto
28 de noviembre
- Encendido del alumbrado extraordinario
1 diciembre
- 17h a 20h | Gran Visir (Castillo San Marcos)
2 diciembre
- 17h a 20h | Gran Visir (Castillo San Marcos)
3 diciembre
- 17h a 20h | Estrella (Castillo San Marcos)
4 diciembre
- Horario por confirmar | Musical Tributo a Disney (Plaza del Castillo)
5 diciembre
- Horario por confirmar | Cabalgata Cartero Real (Plaza del Castillo)
6 diciembre
- Mercado Dulces Navideños (Claustro San Agustín)
- Musical Esperanza María (Plaza del Castillo)
7 diciembre
- Mercado Dulces Navideños (Claustro San Agustín)
- Horario por confirmar | Zambomba (Plaza del Castillo)
8 diciembre
- Mercado Dulces Navideños (Claustro San Agustín)
- Horario por confirmar | Concierto Raúl Charlo y Fiesta Infantil (Plaza del Castillo)
- Concurso de Luces (Poblado de Doña Blanca)
9 diciembre
- 17h a 20h | Cartero Real (Castillo San Marcos)
10 diciembre
- Horario por confirmar | Chocolatada (Cervecería Skol)
- 17h a 20h | Cartero Real (Castillo San Marcos)
11 diciembre
- 17h a 20h | Bella y Bestia (Edificio San Luis)
- 17h a 20h | Gran Visir (Bodegón San José)
12 diciembre
- Inauguración Belén viviente (Hermandad del Rocío)
13 diciembre
- Belén viviente (Hermandad del Rocío)
14 diciembre
- Belén viviente (Hermandad del Rocío)
15 diciembre
- 17h a 20h | Reina de las Nieves (Castillo San Marcos)
16 diciembre
- 17h a 20h | Reina de la lndia (Castillo San Marcos)
17 diciembre
- 17h a 20h | Reina de Egipto (Castillo San Marcos)
18 diciembre
- 17h a 20h | Casa Papa Noel (Plaza Toros)
19 diciembre
- 17h a 20h | Casa Papa Noel (Plaza Toros)
- Sofá Simpson (Calle Vicario)
20 diciembre
- 17h a 20h | Casa Papa Noel (Plaza Toros)
- Sofá Simpson (Calle Vicario)
- Horario por confirmar | Video Mapping (Plaza Peral)
- Horario por confirmar | Concierto Infantil Banda Maestro Dueñas (Plaza del Castillo)
21 diciembre
- Horario por confirmar | Cabalgata Papa Noel
22 diciembre
- 17h a 20h | Shrek, Papá Noel y el Grinch (Edificio San Luis)
23 diciembre
- Horario por confirmar | Cabalgata Papa Noel
26 diciembre
- Horario por confirmar | Cabalgata Gran Visir
27 diciembre
- 17h a 20h | Superhéroes y Exposición Disney Animatronics (Edificio San Luis)
- Horario por confirmar | Cartero Real y Gran Visir (Policía Local)
- Horario por confirmar | Cartero Real (Poblado Doña Blanca)
28 diciembre
- 17h a 20h | Superhéroes y Exposición Disney Animatronics (Edificio San Luis)
29 diciembre
- 17h a 20h | Exposición Disney Animatronics (Edificio San Luis)
30 diciembre
- Horario por confirmar | Cabalgata Reinas
31 diciembre
- Horario por confirmar | Flash Mob (Plaza Peral - Plaza Castillo - Plaza España)
3 enero
- 17h a 20h | Reyes Magos (Castillo San Marcos)
4 enero
- Horario por confirmar | Cabalgata (Poblado Doña Blanca)
5 enero
- Horario por confirmar | Cabalgata Reyes Magos
